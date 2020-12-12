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Véspera de Santos e Flamengo tem rachão comandado por Cuca; confira provável escalação

Peixe deve ir a campo com time reserva contra o Rubro-Negro, neste domingo (13), pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 17:44

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 17:44

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na véspera do duelo contra o Flamengo, neste domingo (13), às 16h, no estádio do Maracanã, pela 25a rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca comandou um rachão no CT Rei Pelé com os atletas do Santos.
O técnico escalará equipe totalmente reserva para o duelo diante do Rubro-Negro, conforme publicado inicialmente pela "Gazeta Esportiva" e confirmado pelo LANCE!. Com isso, o provável time que encara o Fla tem: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Alex Nascimento e Wagner Leonardo; Alison, Sandry e Lucas Lourenço; Tailson, Marcos Leonardo (Bruno Marques) e Jean Mota. O Peixe também tem alguns desfalques para o duelo. Lucas Veríssimo, Diego Pituca e Soteldo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O venezuelano também está em isolamento, após ter sido diagnosticado com Covid-19. O goleiro Vladimir, o meia Carlos Sánchez e o atacante Raniel se recuperam de lesão.
O Alvinegro é oitavo colocado no Brasileirão, com 38 pontos. Vencendo, o Santos vai a 41 pontos e pode até terminar a rodada no zona de classificação para a Libertadores.

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