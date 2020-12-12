Véspera de Santos e Flamengo tem rachão comandado por Cuca; confira provável escalação

Na véspera do duelo contra o Flamengo, neste domingo (13), às 16h, no estádio do Maracanã, pela 25a rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca comandou um rachão no CT Rei Pelé com os atletas do Santos.

O técnico escalará equipe totalmente reserva para o duelo diante do Rubro-Negro, conforme publicado inicialmente pela "Gazeta Esportiva" e confirmado pelo LANCE!. Com isso, o provável time que encara o Fla tem: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Alex Nascimento e Wagner Leonardo; Alison, Sandry e Lucas Lourenço; Tailson, Marcos Leonardo (Bruno Marques) e Jean Mota. O Peixe também tem alguns desfalques para o duelo. Lucas Veríssimo, Diego Pituca e Soteldo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O venezuelano também está em isolamento, após ter sido diagnosticado com Covid-19. O goleiro Vladimir, o meia Carlos Sánchez e o atacante Raniel se recuperam de lesão.