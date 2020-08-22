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Versatilidade faz Guilherme Santos ganhar espaço no Botafogo

Jogador de 32 anos contratado no início da temporada já foi utilizado como zagueiro, ponta e volante e soma pontos com a comissão técnica pela adaptação às necessidades do time...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 07:00

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A vitória sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira, deu confiança para o Botafogo para o clássico de domingo, contra o Flamengo e mostrou que o time de Paulo Autuori tem repertório para ser competitivo. A partida com o Galo também voltou a colocar em evidência Guilherme Santos. Lateral-esquerdo de origem, ele já havia sido utilizado como ponta e surpreendeu, mais uma vez, ao exercer a função de volante.
Aos 32 anos, Guilherme chegou ao Glorioso em janeiro, após fazer uma temporada regular pelo Paraná Clube, na Série B. Na apresentação, avisou que agarraria com força a oportunidade de um recomeço em um clube da elite do futebol brasileiro, ao deixar no passado problemas como depressão, envolvimento com drogas e atos de indisciplina. Desde então, vem buscando espaço no elenco. O começo como lateral-esquerdo foi regular. Desde a chegada de Danilo Barcelos, passou a disputar posição com o colega. A competição no setor ficou ainda mais acirrada com a contratação de Victor Luis.
Após a pausa imposta pela pandemia, Guilherme ressurgiu como ponta pelo lado esquerdo nos dois amistosos contra o Fluminense e ganhou elogios, mesmo atuando improvisado.
Paulo Autuori já declarou diversas vezes que vezes, desde que assumiu o comando da equipe, que gosta de trabalhar com jogadores versáteis. A entrega de Guilherme e a capacidade de adaptação, ajudam ao jogador a somar pontos com a comissão técnica. O próximo desafio do Alvinegro é tirar proveito destas características camaleônicas do elenco para encarar o Flamengo. As duas equipes fazem o clássico, no próximo domingo, às 11h, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.

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