Versatilidade e precisão: conheça Nathan, novo reforço do Fluminense para 2022

Na última terça-feira, o Fluminense anunciou mais um reforço para a temporada. Emprestado pelo Atlético-MG, Nathan acertou com o Tricolor até o fim de 2022. Aos 25 anos, ele tem passagens pelo futebol europeu e Athletico-PR, clube em que começou a carreira. No Galo, perdeu espaço no elenco após lesões, mas tem a versatilidade e qualidade técnica como características para reforçar o meio-campo do elenco carioca. Nathan fez a base no Furacão, e em 2014 subiu para os profissionais, na época aos 18 anos. Porém, a passagem no time paranaense não durou mais: o jovem entrou na justiça para se desligar do clube, e foi comprado pelo Chelsea em 2015. Quando chegou no inglês, foi emprestado a outros clubes da Europa para ganhar experiência.

Assim, atuou no holandês Vitesse entre 2016 e 2017, onde teve mais destaque com sete gols e duas assistências. Depois, foi para o francês Amiens, clube em que permaneceu por apenas quatro meses. Na França, fez apenas três jogos. Por fim, fez uma breve passagem de cinco meses no português Beleneses, em 2018. Em Portugal, marcou dois gols e deu uma assistência em 13 partidas.No mesmo ano, voltou ao Brasil, emprestado ao Atlético-MG. Durante a primeira temporada no Galo, fez apenas sete jogos, mas convenceu e continuou no clube. Em 2019, foram 34 jogos e cinco gols marcados. Em 2020, o técnico Jorge Sampaoli deu o aval para a compra do jogador.

Na temporada em que o Atlético desembolsou três milhões de euros na compra de Nathan, o meia foi um dos destaques da equipe. Conhecido pela versatilidade, ele é capaz de cumprir outras funções nas quatro linhas e contribuir para a transição ofensiva. É o que conta Anderson Gonçalves, repórter de futebol mineiro do LANCE!- Nathan é um meia muito habilidoso, com passe profundo, o chamado 'passe diferenciado'. Tem boa capacidade de jogar em mais de uma posição, sendo como segundo volante, mais avançado, ou até mesmo improvisado no ataque, chegando como homem-surpresa.

Durante a temporada de 2021, o jogador atingiu números significativos. Na troca de passes, o meia acertou 87% dos movimentos no próprio campo e 80% no campo adversário. Além disso, criou três grandes e contribuiu para o time com três gols e três assistências. Nathan também acertou 58% das bolas longas durante o ano. Os dados são do SofaScore.

No Atlético-MG, acabou perdendo espaço por conta de lesões que o afastaram dos gramados. Ainda assim, ele completou 39 jogos em 2021. Porém, ainda que a situação física seja delicada, o meia tem características que podem contribuir para o esquema do Fluminense.

- Apesar da boa versatilidade, não marca tão bem, em alguns momentos é lento e pode sumir do jogo. Outra preocupação é sua situação física. Teve muitos problemas físicos em 2020 e 2021, o que colaborou para a perda de espaço no Atlético-MG. No geral, é um bom reforço e dará qualidade ao meio de campo do Flu.