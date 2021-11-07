Versátil, Renato Augusto segue com caminho aberto para ser escalado de novo como atacante no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

É inegável que Renato Augusto sempre teve grande vocação ofensiva em sua carreira. Entretanto, o jogador nunca foi visto como um legítimo atacante. Inicialmente um meia, o atleta com o passar do tempo também se acostumou a desempenhar a função de volante. E no atual time do Corinthians, ele vem sendo considerado pelo técnico Sylvinho como uma boa opção de homem de frente, posição na qual foi escalado contra o Fortaleza, no último sábado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Mas, ao mesmo tempo, também é fato que Renato Augusto só conseguiu começar a render o melhor do seu futebol na partida realizada na Neo Química Arena depois de ser recuado para atuar como um meia, construindo mais jogadas vindo de trás e dando passes para quem estava mais avançado. Desta forma, ele ajudou o seu time a vencer o adversário cearense por 1 a 0 e passar a contabilizar 47 pontos na sexta colocação do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto, porém, Sylvinho deixou claro que continua apostando que o meio-campista poderá ser decisivo como um atacante com a camisa alvinegra. E o comandante exaltou a versatilidade do jogador de 33 anos, com o qual ele já trabalhou anteriormente na Seleção Brasileira enquanto auxiliar do técnico Tite, para defender essa sua crença na continuidade da reta final do Brasileirão.- O Renato Augusto é um atleta de uma versatilidade muito grande, ao contrário muitas vezes de alguns atletas no decorrer de suas carreiras, que vão atrasando um pouco na etapa no campo. E o Renato tem a condição de fazer o "falso 9", o segundo atacante, um atleta com muita qualidade técnica, pode jogar na meia, pode jogar até como primeiro volante, contra o Bragantino fez um excepcional jogo, começando no meio, vindo um pouco para trás, fazendo gol. Renato é um jogador de muita versatilidade, de muita qualidade técnica - ressaltou Sylvinho, em entrevista coletiva após a vitória deste sábado.

E ao ser questionado por um repórter se o meio-campista poderá continuar sendo escalado como um atacante no Corinthians, embora tenha rendido mais em sua posição de origem neste último sábado, o comandante alvinegro destacou que o desempenho exibido como homem de frente no duelo com o Fortaleza não pode desestimulá-lo a utilizar o atleta novamente nesta função.

- Eu tenho o entendimento, e muita gente com quem converso também, de que o Renato pode fazer o falso 9, um tripé pelo lado esquerdo. São as características que o atleta empresta ao clube. Não vou negligenciar nenhuma. Eu coloco amanhã o Renato num time como atacante, ele faz dois gols, então ele serviu, agora valeu. Não acredito que seja só adaptação, é uma conexão inteira do time. O Renato empresta muita coisa, como os demais, cada um em seu talento. Enquanto enxergar possibilidades de potencializar o time dessa maneira, sim (poderá voltar a usá-lo como atacante) - avisou o treinador.

'NÃO VOU COLOCAR O RENATO AUGUSTO COMO LATERAL-ESQUERDO'

Por fim, ao comentar sobre as posições que podem ser ocupadas pelo meio-campista no Timão, Sylvinho deixou transparecer, nas entrelinhas de sua análise sobre o assunto, que não está protagonizando nenhum absurdo ao apostar no experiente atleta como um legítimo atacante na equipe corintiana.

- Não vamos fazer de colocar o Renato de lateral-esquerdo ou colocar o Giuliano de zagueiro. Vamos fazer como as coisas nos propiciam. Duas ou três funções que podem fazer. Quanto mais conhecermos o atleta, o clube, melhor. Temos cinco meses de trabalho - finalizou Sylvinho, se referindo ao período à frente do Corinthians que ele já acumula ao lado de sua comissão técnica.