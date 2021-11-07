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Versátil, Renato Augusto segue com caminho aberto para ser escalado de novo como atacante no Corinthians

Mais acostumado às funções de meia ou volante, jogador continua sendo visto por Sylvinho como boa arma jogando adiantado, embora tenha evoluído contra Fortaleza ao ser recuado...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 10:00

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 10:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
É inegável que Renato Augusto sempre teve grande vocação ofensiva em sua carreira. Entretanto, o jogador nunca foi visto como um legítimo atacante. Inicialmente um meia, o atleta com o passar do tempo também se acostumou a desempenhar a função de volante. E no atual time do Corinthians, ele vem sendo considerado pelo técnico Sylvinho como uma boa opção de homem de frente, posição na qual foi escalado contra o Fortaleza, no último sábado.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Mas, ao mesmo tempo, também é fato que Renato Augusto só conseguiu começar a render o melhor do seu futebol na partida realizada na Neo Química Arena depois de ser recuado para atuar como um meia, construindo mais jogadas vindo de trás e dando passes para quem estava mais avançado. Desta forma, ele ajudou o seu time a vencer o adversário cearense por 1 a 0 e passar a contabilizar 47 pontos na sexta colocação do Campeonato Brasileiro.
Após o confronto, porém, Sylvinho deixou claro que continua apostando que o meio-campista poderá ser decisivo como um atacante com a camisa alvinegra. E o comandante exaltou a versatilidade do jogador de 33 anos, com o qual ele já trabalhou anteriormente na Seleção Brasileira enquanto auxiliar do técnico Tite, para defender essa sua crença na continuidade da reta final do Brasileirão.- O Renato Augusto é um atleta de uma versatilidade muito grande, ao contrário muitas vezes de alguns atletas no decorrer de suas carreiras, que vão atrasando um pouco na etapa no campo. E o Renato tem a condição de fazer o "falso 9", o segundo atacante, um atleta com muita qualidade técnica, pode jogar na meia, pode jogar até como primeiro volante, contra o Bragantino fez um excepcional jogo, começando no meio, vindo um pouco para trás, fazendo gol. Renato é um jogador de muita versatilidade, de muita qualidade técnica - ressaltou Sylvinho, em entrevista coletiva após a vitória deste sábado.
E ao ser questionado por um repórter se o meio-campista poderá continuar sendo escalado como um atacante no Corinthians, embora tenha rendido mais em sua posição de origem neste último sábado, o comandante alvinegro destacou que o desempenho exibido como homem de frente no duelo com o Fortaleza não pode desestimulá-lo a utilizar o atleta novamente nesta função.
- Eu tenho o entendimento, e muita gente com quem converso também, de que o Renato pode fazer o falso 9, um tripé pelo lado esquerdo. São as características que o atleta empresta ao clube. Não vou negligenciar nenhuma. Eu coloco amanhã o Renato num time como atacante, ele faz dois gols, então ele serviu, agora valeu. Não acredito que seja só adaptação, é uma conexão inteira do time. O Renato empresta muita coisa, como os demais, cada um em seu talento. Enquanto enxergar possibilidades de potencializar o time dessa maneira, sim (poderá voltar a usá-lo como atacante) - avisou o treinador.
'NÃO VOU COLOCAR O RENATO AUGUSTO COMO LATERAL-ESQUERDO'
Por fim, ao comentar sobre as posições que podem ser ocupadas pelo meio-campista no Timão, Sylvinho deixou transparecer, nas entrelinhas de sua análise sobre o assunto, que não está protagonizando nenhum absurdo ao apostar no experiente atleta como um legítimo atacante na equipe corintiana.
- Não vamos fazer de colocar o Renato de lateral-esquerdo ou colocar o Giuliano de zagueiro. Vamos fazer como as coisas nos propiciam. Duas ou três funções que podem fazer. Quanto mais conhecermos o atleta, o clube, melhor. Temos cinco meses de trabalho - finalizou Sylvinho, se referindo ao período à frente do Corinthians que ele já acumula ao lado de sua comissão técnica.
O próximo jogo do Timão no Campeonato Brasileiro será nesta quarta-feira, contra o líder Atlético-MG, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada da competição. A preparação para o confronto será iniciada já na manhã deste domingo, em treinamento agendado para o CT Joaquim Grava.

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