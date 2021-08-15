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Versátil e habilidoso: veja números e entenda como Kenedy pode ser importante para o Flamengo

Meia de 25 anos está por detalhes de acertar com o Rubro-Negro, que já recebeu uma sinalização positiva do Chelsea por empréstimo com opção de compra
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LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 09:00

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 09:00

Crédito: Reprodução/Granada
Kenedy está por detalhes de ser o novo reforço do Flamengo para a temporada 2021. Com a autorização do atleta recebida ainda em junho, a diretoria do clube passou por diversas conversas com o Chelsea desde que abriu negociações na tentativa de um empréstimo por um ano. Mas, afinal, como o meia de 25 anos pode se encaixar no elenco rubro-negro?
+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a EuropaRevelado pelo Fluminense, Kenedy foi contratado pelo Chelsea em 2016 por 10 milhões de dólares. Ele, no entanto, nunca conseguiu se firmar no clube de Londres e acumula empréstimos no futebol inglês e espanhol. Foi na Espanha, inclusive, que o meia apresentou o melhor futebol desde a chegada à Europa e apresentou credenciais que podem ser importantes para o Flamengo.
No total, somando as passagens por Getafe e Granada, foram 68 partidas, com 10 gols e 10 assistências. Sem se adaptar ao estilo de jogo do primeiro clube, Kenedy viu seu futebol florescer na equipe da Andaluzia, na temporada 2020/21. Homem de confiança do treinador Diego Martinéz, o brasileiro assumiu a posição de titular na meia direita e foi um dos destaques do clube na campanha até as quartas de final da Liga Europa.
Com contrato até meados de 2024 com Kenedy, o Chelsea vinha esperando propostas pelo meia brasileiro na janela de transferências, uma vez que não pretende utilizá-lo nesta temporada (para o jogo do último sábado, na estreia da Premier League, ficou fora da relação, por exemplo). Não houve uma oferta em definitivo que agradasse, e a mais recente de empréstimo do Fla agradou.
Otimista por um desfecho positivo nas próximas horas, o Flamengo terá uma opção de compra estipulada em 10 milhões de euros - aproximadamente R$ 62 milhões - ao fim do vínculo de uma temporada.
+ Fla joga hoje! Veja a tabela completa do Brasileirão
Vale lembrar que Kenedy sempre demonstrou vontade em defender o Flamengo. O atleta Inclusive chegou a treinar no Ninho do Urubu em maio deste ano, conhecendo a estrutura.

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