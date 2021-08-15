Versátil e habilidoso: veja números e entenda como Kenedy pode ser importante para o Flamengo

Crédito: Reprodução/Granada

Kenedy está por detalhes de ser o novo reforço do Flamengo para a temporada 2021. Com a autorização do atleta recebida ainda em junho, a diretoria do clube passou por diversas conversas com o Chelsea desde que abriu negociações na tentativa de um empréstimo por um ano. Mas, afinal, como o meia de 25 anos pode se encaixar no elenco rubro-negro?

+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a EuropaRevelado pelo Fluminense, Kenedy foi contratado pelo Chelsea em 2016 por 10 milhões de dólares. Ele, no entanto, nunca conseguiu se firmar no clube de Londres e acumula empréstimos no futebol inglês e espanhol. Foi na Espanha, inclusive, que o meia apresentou o melhor futebol desde a chegada à Europa e apresentou credenciais que podem ser importantes para o Flamengo.

No total, somando as passagens por Getafe e Granada, foram 68 partidas, com 10 gols e 10 assistências. Sem se adaptar ao estilo de jogo do primeiro clube, Kenedy viu seu futebol florescer na equipe da Andaluzia, na temporada 2020/21. Homem de confiança do treinador Diego Martinéz, o brasileiro assumiu a posição de titular na meia direita e foi um dos destaques do clube na campanha até as quartas de final da Liga Europa.

Com contrato até meados de 2024 com Kenedy, o Chelsea vinha esperando propostas pelo meia brasileiro na janela de transferências, uma vez que não pretende utilizá-lo nesta temporada (para o jogo do último sábado, na estreia da Premier League, ficou fora da relação, por exemplo). Não houve uma oferta em definitivo que agradasse, e a mais recente de empréstimo do Fla agradou.

Otimista por um desfecho positivo nas próximas horas, o Flamengo terá uma opção de compra estipulada em 10 milhões de euros - aproximadamente R$ 62 milhões - ao fim do vínculo de uma temporada.

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