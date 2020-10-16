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Versátil e especialista na bola parada: conheça Leonardo Gil, novo reforço do Vasco

Argentino foi anunciado pelo Cruz-Maltino nessa quinta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 08:35

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 08:35

Crédito: Argentino já se apresentou ao clube (Divulgação/Site Vasco da Gama
O sucesso da dupla ofensiva formada por Germán Cano e Martín Benítez parece ter aberto as portas do Vasco para os jogadores argentinos. Nessa quinta-feira, o clube confirmou a contratação do meia Leonardo Gil, que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, mas ganhou destaque realmente vestindo a camisa do Rosario Central entre 2017 e 2019.
Primeiro volante de origem, Gil vem cumprindo outras funções no meio-campo nos últimos anos. Em seus jogos mais recentes pelo Rosario, atuou uma linha à frente, ora caindo pelo lado esquerdo, ora pela direita, jogando como um meia mais avançado. O mesmo ocorreu em sua rápida passagem pela Arábia - chegou em janeiro mas disputou apenas 15 jogos em razão da pandemia.
Um dos motivos do avanço do jogador é a sua qualidade na batida. Dono de uma bola parada perigosa, Leonardo foi um dos maiores garçons do Campeonato Argentino 2018/2019. Foram cinco assistências em 19 partidas, quatro delas em cobranças de falta ou escanteio. Apenas Montillo, do Tigre, com 9, Mauro Zárate, do Boca Juniors, com 7, e Carabajal, do Patronato, com seis, ficaram à sua frente.Além disso, Gil foi 9º em passes decisivos na competição, com 45 oportunidades criadas, segundo dados do site Sofascore. A grande maioria dos lances gerados através de cruzamentos, já que o meia foi também o 6º que mais acertou levantamentos no campeonato, com 36.
Se a pontaria de Leo no jogo aéreo parece certeira para servir seus companheiros, o mesmo não se pode dizer das conclusões diretas em gol. Em três anos atuando pelo Rosario Central, marcou apenas três vezes. Pelo Estudiantes, entre 2015 e 2016, passou em branco. No Talleres, em 2017, foram duas bolas na rede. Nesta temporada, pelo Al Ittihad, somente um.
Veja mais números do novo reforço vascaíno:
LEONARDO GIL NO ARGENTINO 18/19- Dados do Sofascore
19 jogos2 gols5 assistências​45 passes decisivos36 cruzamentos certos38 desarmes28 interceptações25 cortes83,1% de acerto no passe
LEONARDO GIL NO ARGENTINO 19/20
16 jogos1 gol3 assistências​27 passes decisivos11 cruzamentos certos29 desarmes11 interceptações19 cortes80% de acerto no passe

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