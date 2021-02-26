Verona x Juventus: prováveis escalações e onde assistir

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Neste sábado, o Hellas Verona enfrenta a Juventus pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto, que ocorrerá no Estádio Marc Antonio Bentegodi às 16:45h (de Brasília), é importante para uma Juventus que busca aproveitar de uma baixa do Milan para subir na tabela.

Veja a tabela do ItalianoO Hellas Verona é uma equipe que ocupa a nona colocação, e parece estar satisfeita com o campeonato que faz. As dificuldades estão presentes, mas o time ainda sonha com uma melhora para brigar pela sexta colocação, tentando a classificação para a Europa League.

- Eu espero uma partida muito disputada. O Verona tem um futebol ao estilo Atalanta, vai nos pressionar do primeiro ao último minuto, por isso temos que ficar atentos, nos sacrificando uns pelos outros e com uma troca de passes rápida, explorando os espaços - disse Pirlo.

A situação da Juventus é complicada. Após alguns tropeços, vencer o título italiano tornou-se mais difícil, mas a equipe conta com uma baixa do Milan para buscar a segunda colocação, ficando atrás apenas da Inter, oito pontos à frente da Juve.

- Se no vestiário os jogadores ainda falam sobre ganhar o scudetto? Sim, claro. Esse é um dos nossos objetivos e temos a obrigação de lutar porque temos condição de alcançá-lo. Sabemos que existem times fortes na nossa frente, mas somos a Juventus e lutaremos até o fim - falou o treinador da Juventus.FICHA TÉCNICAVERONA X JUVENTUS

Data e horário: 27/02/2021, às 16:45h (de Brasília)Local: Estádio Marc Antonio Bentegodi, em Verona (ITA)Árbitro: Fabio MarescaAssistentes: Stefano Liberti e Valerio VecchiOnde assistir: Estádio TNT Sports, RAI Italia e Fanatiz

VERONA (Treinador: Ivan Juric)Marco Silvestri; Dimarco, Gunter e Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic e Lazovic; Barák, Zaccagni e Lasagna.

Desfalques: Colley, Ruegg e Kalinic (lesionados).

JUVENTUS (Treinador: Andrea Pirlo)Szczesny; Dragusin, Demiral e De Ligt; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie e Alex Sandro; Kulusevski e Cristiano Ronaldo.