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futebol

Veron testa positivo e Abel Ferreira conhece 7° desfalque por causa da Covid-19

Cria da Academia, que foi titular no jogo desse sábado (14), foi diagnosticado com o vírus após novos exames
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LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 19:26

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 19:26

Crédito: Gero Rodrigues/Ofotográfico
Neste domingo (15), o Palmeiras realizou novos testes no elenco profissional e Gabriel Veron foi diagnosticado com Covid-19. Ele é mais um titular do Verdão a aumentar a lista de desfalques de Abel Ferreira para o jogo diante do Ceará, na próxima quarta-feira (18), em Fortaleza.
Veron se junta a Matías Viña, Gabriel Menino, Luan, Rony, Gabriel Silva e Danilo, todos infectados pelo novo coronavírus, e que vão desfalcar o alviverde imponente durante o período de quarentena – em média, de sete a dez dias.
Abel Ferreira terá que quebrar a cabeça para escalar o Verdão, que tenta confirmar a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Veron, inclusive, foi o responsável por um golaço no jogo de ida, vencido pelo Verdão por 3 a 0, no Allianz Parque.

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