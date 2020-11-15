Veron testa positivo e Abel Ferreira conhece 7° desfalque por causa da Covid-19

Crédito: Gero Rodrigues/Ofotográfico

Neste domingo (15), o Palmeiras realizou novos testes no elenco profissional e Gabriel Veron foi diagnosticado com Covid-19. Ele é mais um titular do Verdão a aumentar a lista de desfalques de Abel Ferreira para o jogo diante do Ceará, na próxima quarta-feira (18), em Fortaleza.

Veron se junta a Matías Viña, Gabriel Menino, Luan, Rony, Gabriel Silva e Danilo, todos infectados pelo novo coronavírus, e que vão desfalcar o alviverde imponente durante o período de quarentena – em média, de sete a dez dias.