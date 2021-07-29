Veron celebra retorno após lesão no Palmeiras: ‘Foi como estrear de novo’

Após mais de três meses recuperand0-s de lesão, Gabriel Veron voltou a atuar pelo Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre a Universidad Católica (CHI), pela Copa Libertadores.A Cria da Academia de 18 anos passou por um processo especial de condicionamento no Núcleo de Saúde e Performance e parece ter se recuperado completamente da lesão muscular que o afastou por 33 jogos da equipe. Com o mesmo entusiasmo de um estreante, o jogador promete trabalhar em busca de títulos na atual temporada:

– Foi como se eu tivesse estreado de novo. Sempre com um frio na barriga, mais de três meses sem jogar, sem vestir a camisa do Verdão. Estou muito feliz, agora é continuar e dar sequência. Fizemos um trabalho especial que deu resultado. Ganhei força, melhorei minha alimentação, e agora é trabalhar mais forte ainda porque tem muito pela frente - declarou Veron, que completou:

- Tenho de agradecer a todo mundo no clube, a Mirtes (nutricionista) com a suplementação e alimentação, o Núcleo de Saúde e Performance, a Gisele (psicóloga) e principalmente a minha família. Foram pessoas importantes e tenho de agradecer muito por estarem sempre comigo.

Apesar da pouca idade, a joia já acumula recordes pelo Alviverde, sendo o segundo mais jovem a marcar pelo clube em todos os tempos, além do mais novo a balançar as redes por Libertadores e Copa do Brasil.O atacante também recebeu mais uma grande notícia nos últimos dias, já que descobriu que será pai pela primeira vez.