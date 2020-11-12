Veron caminha para ser Cria da Academia com mais participações em gols do Palmeiras em 2020

Crédito: Gero Rodrigues/Ofotográfico

Com uma assistência e um belo gol sobre Fernando Prass, Gabriel Veron foi um dos grandes nomes da vitória do Palmeiras, por 3 a 0, sobre o Ceará, em jogo válido pela ida das quartas de finais da Copa do Brasil 2020.

​A grande atuação diante do Vozão fez Veron se aproximar do posto de Cria da Academia com mais participações em gols em 2020. Com seis gols e três assistências, o camisa 27 colou em Wesley, que lidera a marca com dez participações em gols nesta temporada (quatro gols e seis assistências).

​Com o camisa 47 praticamente fora do restante da temporada, Gabriel Veron deve tomar o posto de jogador da base mais decisivo do elenco palmeirense, no ano, justamente o mais novo de todos os jovens que subiram para o profissional em 2020.​Após o golaço diante do Ceará, Veron celebrou a volta por cima, relembrando a dura lesão que o tirou dos gramados na volta do futebol, em junho.

​- Eu me machuquei no começo da retomada, o que eu estou vivendo agora é fruto do meu trabalho. Estou conseguindo mostrar o meu melhor - disse o autor do terceiro gol da tercera vitória alviverde nesta Copa do Brasil.