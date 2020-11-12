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Veron caminha para ser Cria da Academia com mais participações em gols do Palmeiras em 2020

Joia cresce de produção e já tem nove participações em gols do Verdão na atual temporada...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 07:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 07:59
Crédito: Gero Rodrigues/Ofotográfico
Com uma assistência e um belo gol sobre Fernando Prass, Gabriel Veron foi um dos grandes nomes da vitória do Palmeiras, por 3 a 0, sobre o Ceará, em jogo válido pela ida das quartas de finais da Copa do Brasil 2020.
​A grande atuação diante do Vozão fez Veron se aproximar do posto de Cria da Academia com mais participações em gols em 2020. Com seis gols e três assistências, o camisa 27 colou em Wesley, que lidera a marca com dez participações em gols nesta temporada (quatro gols e seis assistências).
​Com o camisa 47 praticamente fora do restante da temporada, Gabriel Veron deve tomar o posto de jogador da base mais decisivo do elenco palmeirense, no ano, justamente o mais novo de todos os jovens que subiram para o profissional em 2020.​Após o golaço diante do Ceará, Veron celebrou a volta por cima, relembrando a dura lesão que o tirou dos gramados na volta do futebol, em junho.
​- Eu me machuquei no começo da retomada, o que eu estou vivendo agora é fruto do meu trabalho. Estou conseguindo mostrar o meu melhor - disse o autor do terceiro gol da tercera vitória alviverde nesta Copa do Brasil.
​Com 28 jogos como profissional, oito gols marcados e quatro assistências, Gabriel Veron precisa de 97 minutos para participar de um gol com a camisa alviverde.

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