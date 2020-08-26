Veríssimo revela que Cuca foca em correções de erros no Santos durante semana livre

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Recuperado de um ferimento no joelho esquerdo, tendo, inclusive, atuado na derrota do Santos por 2 a 1 para o Palmeiras, no último domingo (23), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi, o zagueiro Lucas Veríssimo afirmou que os primeiros dias de trabalho na semana sem compromissos do clube tem servido para que o técnico Cuca corrija erros apresentados pela equipe nas cinco partidas em que esteve no comando.

Na terceira semana de Alexi Stival como técnico santista, essa será a primeira que o Peixe não terá partidas no meio de semana e o treinador terá tempo para trabalhar a sua equipe. Neste domingo (30), o Alvinegro Praiano recebe o Flamengo, na Vila Belmiro, às 16h, pela sexta rodada do Brasileirão.

Para Lucas Veríssimo, Cuca estava alinhando a equipe na “base da conversa”, mas agora o “professor” terá tempo para fazer correções.

– Ele tem tido pouco tempo de trabalho e tem feito as coisas mais na base da conversa Essa semana, com mais tempo, está corrigindo mais os nossos erros e quer colocar aqui o que acha correto na equipe. Acredito que ai nos ajudar a fazer um grande jogo contra o Flamengo e buscar o resultado posiivo – disse o zagueiro ao site do Santos FC.

Além disso, a ideia da comissão técnica é que o tempo sirva para recuperação de jogadores que sofrem com problemas físicos. O goleiro Vladimir e os atacantes Uribe e Raniel, que sofriam com lesões e desfalcaram o Peixe nos últimos jogos, treinaram com bola nesta segunda-feira (26). Por sua vez, Marinho, com dores na coxa direita, passará por exames e é dúvida. Próximo jogo

O duelo contra o Rubro-Negro carioca na próxima rodada do campeonato nacional reeditará a partida da última rodada do torneio em 2019, quando o Peixe recebeu o Fla, já campeão e a caminho da disputa do Mundial de Clubes, e aplicou uma goleada por 4 a 0. O resultado, inclusive, confirmou o vice-campeonato santista.

Hoje ambas as equipes vivem situações e comandos diferentes. Ainda assim, Veríssimo elogia o elenco flamenguista.

– É uma grande equipe, com grandes jogadores e não vai ser um jogo fácil, mas estaremos em cara e será um grande jogo – afirmou o camisa 28.