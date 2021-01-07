Veríssimo evita falar sobre o Benfica: 'Minha cabeça está aqui no Santos'

Na semana em que teve acertada sua transferência para o Benfica, Lucas Veríssimo foi titular do Santos no empate em La Bombonera e o escolhido para dar entrevista coletiva depois do jogo. Questionado sobre a negociação, o defensor preferiu não comentar o assunto e deixou claro estar totalmente focado na Libertadores.- Não gostaria de comentar sobre isso (Benfica). O extracampo os empresários resolvem. Minha cabeça está aqui, totalmente no Santos e na semifinal, para se Deus quiser sairmos com a classificação.O Peixe acertou na última segunda-feira a venda do zagueiro para o clube português por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 mi), mas com a garantia de que o defensor ficaria no time até o final da disputa da Copa Libertadores da América. As recusas anteriores do Santos ao Benfica geraram um incômodo ao jogador.