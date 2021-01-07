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Veríssimo evita falar sobre o Benfica: 'Minha cabeça está aqui no Santos'

Vendido essa semana ao clube português, zagueiro garante foco total no Peixe, que luta por uma vaga na final da Copa Libertadores da América contra o Boca Juniors...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 22:30

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 22:30

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na semana em que teve acertada sua transferência para o Benfica, Lucas Veríssimo foi titular do Santos no empate em La Bombonera e o escolhido para dar entrevista coletiva depois do jogo. Questionado sobre a negociação, o defensor preferiu não comentar o assunto e deixou claro estar totalmente focado na Libertadores.- Não gostaria de comentar sobre isso (Benfica). O extracampo os empresários resolvem. Minha cabeça está aqui, totalmente no Santos e na semifinal, para se Deus quiser sairmos com a classificação.O Peixe acertou na última segunda-feira a venda do zagueiro para o clube português por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 mi), mas com a garantia de que o defensor ficaria no time até o final da disputa da Copa Libertadores da América. As recusas anteriores do Santos ao Benfica geraram um incômodo ao jogador.
Veríssimo sempre deixou claro sua vontade de jogar no futebol europeu e havia ficado frustrado com mais uma negociação que não se concretizava, chegando inclusive a pedir para não jogar e treinar. Andres Rueda, novo presidente do Peixe, foi decisivo na concretização do negócio.Lucas Veríssimo e o Santos decidem na próxima semana o futuro do Peixe na Libertadores. O Alvinegro receberá na quarta-feira o Boca Juniros, na Vila, para a segunda partida das semifinais. Com o empate de 0 a 0 no primeiro confronto, quem vencer o duelo no alçapão santista se classificará para a final da competição continental. Novo empate em 0 a 0 levará a decisão para os penais. Empate com gols e a vaga ficará com os argentinos.

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