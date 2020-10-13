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Veríssimo e Marinho são desfalques em treino; veja provável escalação

Zagueiro e atacante ficaram na parte interna do CT Rei Pelé fazendo trabalhos físicos. Robinho participou atividades físicas, mas deve demorar para fazer sua estreia...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 19:06

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:06

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos realizou nesta terça-feira o último treinamento antes de enfrentar o Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão.O atacante Marinho, com desconforto na coxa esquerda e o zagueiro Lucas Veríssimo, com dor no tornozelo direito, realizaram trabalhos na parte interna do CT Rei Pelé e não treinaram com o restante do elenco santista. Ambos realizarão exames de imagem e são dúvidas para o jogo de amanhã.
Já o atacante Robinho esteve no CT Rei Pelé e trabalhou com o departamento de preparação física do clube. O camisa sete deve demorar para estrear. Como o Peixe vive período eleitoral, os conselheiros têm de aprovar qualquer contratação - e uma reunião extraordinária não foi marcada até o momento. O pleito está previsto para a primeira quinzena de dezembro.
O volante Jobson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Além dele, Soteldo, com a seleção venezuelana e Carlos Sánchez, Raniel, Renyer e Vladimir machucados, também não estão à disposição do técnico Cuca.
Uma provável escalação do Santos tem: João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Marinho (Lucas Braga), Arthur Gomes e Kaio Jorge.
A equipe é a sexta colocada com 24 pontos, e briga para chegar no G4 da competição nacional.

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