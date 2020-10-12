Veríssimo comemora volta e valoriza Santos: 'Vou dar o meu melhor'

O zagueiro Lucas Veríssimo foi um dos destaques do Santos na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada da competição. Recuperado de uma lesão na panturrilha que o deixou de fora dos gramados por cerca de duas semanas, o camisa 28 não sentiu a falta de ritmo de jogo e comemorou o retorno aos gramados. - Um jogo difícil, diante de uma equipe que tem o mesmo treinador há anos. Nossa equipe de comportou muito bem, e acredito que eu também. Foram 14/15 dias parado, e claro que não seria fácil voltar a jogar assim, mas acredito que dentro do possível pude ajudar o Santos a conquistar mais uma vitória - afirmou o defensor.

Veríssimo fez sua primeira partida desde a negociação frustrada com Porto e Benfica, no último dia da janela de transferências. Segundo o zagueiro, as especulações são fruto do seu trabalho e ele seguirá honrando a camisa do Santos e dando o seu melhor para o futuro do clube.