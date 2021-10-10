Vereadora de São Vicente propõe título de cidadã para jogadora do Corinthians

Crédito: Marco Galvão/Ag.Corinthians

Na última quinta-feira (7), a vereadora Geovana Albuquerque (Pode), de São Vicente, cidade do Litoral Sul de São Paulo, propôs a entrega do título de cidadã do Município para a lateral-direita Katiuscia, do Corinthians.Natural de Santos, cidade vizinha, a jogadora residiu em São Vicente durante a sua infância e adolescência, onde teve os primeiros contatos com o esporte – além do futebol, a corintiana chegou a representar o Município em competições de atletismo e handebol.

A atleta do Timão iniciou a sua carreira no futebol na equipe do São Vicente Atlético Clube.

Torcedora corintiana, a vereadora Geovana Albuquerque, que é suplente na função, e assume o cargo durante o mês de outubro, utilizou parte do seu discurso de posse para dizer como se sentiu representada com o título brasileiro do Corinthians.

- Sobre o meu time, todos que me conhecem sabem bem que eu sou apaixonada e comemoro muito quando tem uma vitória, mas naquela dia, naquela comemoração, quando eu vi aquelas mulheres comemorando com tanta alegria, genuína de alguém que lutou para conquistar aquilo, foi algo diferente para mim. Diferente dos outros títulos do Corinthians, de outras vitórias, foi uma sensação que aqueceu o meu coração. E naquele momento entendi que o sentimento era de representatividade. Eu me senti representada pela luta daquelas mulheres – disse Geovana Albuquerque.