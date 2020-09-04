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futebol

Venuto comemora vitória do Sport sobre Grêmio

Lucas Venuto comentou sobre o importante triunfo fora de casa e fez uma projeção dos próximos desafios do Leão...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 19:36
Crédito: Anderson Stevens / Sport Club do Recife
O Sport conquistou uma importante vitória contra o Grêmio por 2 a 1, fora de casa, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo tirou o time de Recife da zona de rebaixamento e trouxe alívio para a próxima partida.
- Foi um jogo muito difícil. O Grêmio é um adversário de muita qualidade. Soubemos sofrer sem a bola e na frente os gols saíram. Temos que parabenizar a todo grupo pela entrega e dedicação. Estou muito feliz pela primeira vitória com a camisa do Sport - disse o atacante Lucas Venuto, que comentou sobre a comemoração no vestiário.
- Sem dúvidas comemoramos muito. Sabemos que cada ponto no Campeonato Brasileiro é muito importante. Fora de casa temos que comemorar e aproveitar - completou.
Recentemente o Sport contratou o técnico Jair Ventura, que estava sem clube desde 2018 após a passagem pelo Corinthians. No ano passado, o treinador aproveitou o tempo livre para estudar e aperfeiçoar os seus pensamentos. Lucas Venuto comentou sobre o início de trabalho do novo comandante.
- O Jair vem passando bastante confiança para o grupo. É um cara de muita conversa, que mostra aquilo que ele quer e espera do nosso time. Nós estamos treinando forte vários pontos e evoluindo - contou.
O atacante projetou os próximos desafios do Sport no Campeonato Brasileiro.
- A gente sempre entra em campo com pensamento de vencer todas as partidas. Com toda dedicação e com respeito, não tem adversário fraco. Sabemos que será um jogo difícil,mas vamos fazer de tudo pra sair com os três pontos - finalizou.

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