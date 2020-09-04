Venuto comemora vitória do Sport sobre Grêmio

Crédito: Anderson Stevens / Sport Club do Recife

O Sport conquistou uma importante vitória contra o Grêmio por 2 a 1, fora de casa, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo tirou o time de Recife da zona de rebaixamento e trouxe alívio para a próxima partida.

- Foi um jogo muito difícil. O Grêmio é um adversário de muita qualidade. Soubemos sofrer sem a bola e na frente os gols saíram. Temos que parabenizar a todo grupo pela entrega e dedicação. Estou muito feliz pela primeira vitória com a camisa do Sport - disse o atacante Lucas Venuto, que comentou sobre a comemoração no vestiário.

- Sem dúvidas comemoramos muito. Sabemos que cada ponto no Campeonato Brasileiro é muito importante. Fora de casa temos que comemorar e aproveitar - completou.

Recentemente o Sport contratou o técnico Jair Ventura, que estava sem clube desde 2018 após a passagem pelo Corinthians. No ano passado, o treinador aproveitou o tempo livre para estudar e aperfeiçoar os seus pensamentos. Lucas Venuto comentou sobre o início de trabalho do novo comandante.

- O Jair vem passando bastante confiança para o grupo. É um cara de muita conversa, que mostra aquilo que ele quer e espera do nosso time. Nós estamos treinando forte vários pontos e evoluindo - contou.

O atacante projetou os próximos desafios do Sport no Campeonato Brasileiro.