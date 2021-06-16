Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ventilado na Juventus, Diego Alves tem 'facilitador' no contrato caso queira deixar o Flamengo
futebol

Ventilado na Juventus, Diego Alves tem 'facilitador' no contrato caso queira deixar o Flamengo

Camisa 1, prestes a completar 36 anos, tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 12:23

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 12:23

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo tem em Diego Alves um essencial pilar para a boa fase do sistema defensivo. E, quanto a assunto de bastidores, o experiente goleiro tomou parte do noticiário esportivo nas últimas horas pois o portal "La Stampa", da Itália, informou que o camisa 1 rubro-negro entrou na lista de interesse da Juventus para ser um possível substituto de Gianluigi Buffon. Através de dirigentes do departamento de futebol, o Flamengo nega que tenha recebido sequer uma sondagem do clube italiano, que pôde acompanhar mais de perto o sucesso de Diego Alves no futebol espanhol. No entanto, apesar do tema indicar tranquilidade para o torcedor, o interesse no arqueiro alerta para o fato dele possuir uma cláusula de transferência sem multa - um "facilitador" similar à situação de Rafinha, que a ativou ao ir para o Olympiacos, da Grécia, em agosto de 2020.
Diego Alves completa 36 anos no dia 24 deste mês. E, por falar nisso, a partir do próximo, julho, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, do Brasil ou exterior, já que o seu vínculo atual com o Rubro-Negro expira em dezembro deste ano.
A negociação para renovar por mais um com o Flamengo, no fim de 2020, contou com diversos capítulos, sendo que outros líderes do elenco foram determinantes para a permanência de Diego Alves no clube.
+ Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!
Desde que saiu do Valencia e desembarcou no Ninho do Urubu, em meados de 2017, Diego Alves soma 172 partidas e nove títulos pelo Fla: uma Libertadores, dois Brasileiro, três Cariocas, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados