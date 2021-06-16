Ventilado na Juventus, Diego Alves tem 'facilitador' no contrato caso queira deixar o Flamengo

O Flamengo tem em Diego Alves um essencial pilar para a boa fase do sistema defensivo. E, quanto a assunto de bastidores, o experiente goleiro tomou parte do noticiário esportivo nas últimas horas pois o portal "La Stampa", da Itália, informou que o camisa 1 rubro-negro entrou na lista de interesse da Juventus para ser um possível substituto de Gianluigi Buffon. Através de dirigentes do departamento de futebol, o Flamengo nega que tenha recebido sequer uma sondagem do clube italiano, que pôde acompanhar mais de perto o sucesso de Diego Alves no futebol espanhol. No entanto, apesar do tema indicar tranquilidade para o torcedor, o interesse no arqueiro alerta para o fato dele possuir uma cláusula de transferência sem multa - um "facilitador" similar à situação de Rafinha, que a ativou ao ir para o Olympiacos, da Grécia, em agosto de 2020.