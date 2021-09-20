Venezuelano Matías Lacava vai fazer a estreia no Santos nesta terça

Cercado de expectativa pelos torcedores, o venezuelano Matías Lacava fará a sua primeira partida com a camisa do Santos nesta terça-feira (21). O jogador vai reforçar a equipe Sub-23 na partida contra o Primavera, às 15 horas, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Paulista.Lacava já treinou com os jogadores do Sub-23 nesta segunda. Ele foi contratado para a categoria, mas em um projeto para subir rapidamente ao profissional. Depois de se destacar nos primeiros treinos, o venezuelano teve uma canelite e ficou duas semanas no Departamento Médico. Na sequência, ele fez o início de transição no profissional.