Venezuelano Matías Lacava vai fazer a estreia no Santos nesta terça

Cercado de expectativa pelos torcedores, o venezuelano Matías Lacava fará a sua primeira partida com a camisa do Santos nesta terça-feira (21). O jogador vai reforçar a equipe Sub-23 na partida contra o Primavera, às 15 horas, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Paulista.Lacava já treinou com os jogadores do Sub-23 nesta segunda. Ele foi contratado para a categoria, mas em um projeto para subir rapidamente ao profissional. Depois de se destacar nos primeiros treinos, o venezuelano teve uma canelite e ficou duas semanas no Departamento Médico. Na sequência, ele fez o início de transição no profissional.
A partida desta terça-feira será acompanhada pela comissão técnica do time profissional. Em breve, Lacava deve ser integrado definitivamente ao elenco do profissional. Além de Lacava, o meia Luizinho e o atacante Bruno Marques também desceram para o time Sub-23 e estarão em campo nesta terça.O Santos busca a reabilitação na Copa Paulista. Na primeira rodada, a equipe comandada pelo técnico Pablo Fernandez perdeu para o EC São Bernardo por 2 a 0 na última terça-feira.