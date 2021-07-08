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Venezuelano Matías Lacava fica fora de jogo e se aproxima do Santos

Jogador está fora do jogo desta quinta do Puerto Cabello e deve reforçar o Peixe nos próximos dias. Garoto já foi apelidado de "Messi Venezuelano"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 17:42

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 17:42

Crédito: Matías Lacava está perto de acertar com o Santos (Divulgação/ Benfica
O Santos está próximo de anunciar a contratação do meia-atacante Matías Lacava, do Puerto Cabello. O jogador ficou de fora da partida de hoje contra o Carabobo, pelo Campeonato Venezuelano, por conta da negociação avançada com o Peixe.Matías Lacava é considerado uma joia na Venezuela, acumula passagens por Barcelona (ESP), Lazio (ITA) e Benfica (POR), e foi convocado para a seleção principal nesta temporada. Em sua passagem pelo Barcelona, o jogador foi apelidado de "Messi Venezuelano".
Aos 9 anos, o time da Catalunha rescindiu com o jogador pelo receio de sofrer uma punição da Fifa pela contratação de um atleta menor de idade. As características do jogador são parecidas com as de Soteldo, que chegou ao Santos em 2019 e caiu nas graças da torcida do Peixe. Rápido, Matías Lacava tem 1,62m e atua como ponta e meia.Recentemente, o presidente do Peixe, Andres Rueda, confirmou que abriu conversas com o jogador para entender a situação contratual do atleta.
"O Lacava eu diria o seguinte, vou inventar mais uma condição. Entre consulta e proposta, está no meio. É um jogador que a gente vem monitorando há muito tempo. A gente tem consultas e sabemos do interesse dele vir para a gente", disse o cartola ao Canal do jornalista Jorge Nicola.

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