'Venda disfarçada de empréstimo', três clubes envolvidos e até R$ 27 milhões: entenda a saída de Natan do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Uma das principais revelações da última temporada, Natan está próximo de deixar o Flamengo. Em uma negociação complexa envolvendo quatro partes, o Rubro-Negro encaminhou a transferência do zagueiro para o Red Bull Bragantino e pode receber até R$ 27 milhões por 70% dos direitos econômicos do jovem. Abaixo, o LANCE! explica detalhes da operação.

+ Flamengo define prioridades e vai ao mercado por reforços; veja lista com 20 opçõesPrimeiramente, a negociação pode ser descrita como uma 'venda disfarçada de empréstimo'. Isso porque o zagueiro ficará cedido ao RB Bragantino até o fim de 2021, e o contrato prevê a obrigação de compra ao fim desse período caso o zagueiro atue em 20 jogos oficiais pela equipe paulista - um número considerado fácil de ser atingido. A informação do número de partidas mínimas foi divulgada inicialmente pelo site "ge".

Em relação a valores, o Flamengo pode receber um total de R$ 27 milhões. De imediato, o clube receberá R$ 5 milhões pelo empréstimo de Natan até dezembro. Ao fim da cessão, o Red Bull Bragantino terá que desembolsar mais R$ 22 milhões para contratá-lo em definitivo.

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A questão dos direitos econômicos é o que torna a operação mais complexa. Atualmente, os direitos de Natan são divididos entre Flamengo, que tem 60%, e Porto Vitória, clube do Espírito Santo que detém os outros 40%. Na negociação, o Rubro-Negro receberá uma fatia de 22% da equipe capixaba antes de vender 70% para o Red Bull Bragantino.

Dessa forma, ao fim da transferência em dezembro de 2021, o Flamengo manterá 12% dos direitos de Natan, o Porto Vitória ficará com 18% e o RB Bragantino será o detentor dos 70% restantes. Os detalhes da divisão dos direitos econômicos foram divulgados inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

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PROCESSO DE SAÍDA EM ANDAMENTO

Titular e capitão na derrota para o Fluminense por 1 a 0, no domingo, no Maracanã, Natan deve ter feito sua despedida com a camisa do Flamengo. Nesta segunda-feira, os jogadores que atuaram no clássico ganharam folga e não estarão na reapresentação do elenco principal.

Os contratos estão sendo revisados antes de serem assinados, e a tendência é que Natan já viaje para Bragança Paulista nesta terça-feira para realizar exames médicos e se apresentar no novo clube.