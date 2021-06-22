Venda de Marlon Santos para Shakthar Donetsk irá render R$2,2 milhões para o Fluminense

Em época de redução do déficit, o Fluminense receberá uma quantia importante para reforçar a receita. Nesta terça-feira, o Shakhtar Donetsk, da Rússia, anunciou a contratação do ex-zagueiro do Tricolor, Marlon Santos, de 25 anos. O jogador estava atuando no Sassuolo, da Itália, e beneficiará o clube carioca através do mecanismo de solidariedade da Fifa. A negociação irá render 370 mil euros para Laranjeiras, equivalente a cerca de 2,2 milhões de reais. Pelo tempo que passou na instituição, o Fluminense tem direito a 3,08% da quantia de todas as vendas de Marlon até o fim de sua carreira. O Shakhtar irá pagar 12 milhões de euros - em torno de 72 milhões de reais - pelo zagueiro. De acordo com o regulamento da entidade, o clube formador tem direito sobre vendas internacionais, que podem ir de 0,25% até 5% do valor da transação. A porcentagem é estabelecida proporcionalmente ao tempo que o atleta esteve contratado. Entre 12 e 15 anos, é arrecadado 0,25% do total por cada temporada; e 0,5% entre os 16 e 23 anos.