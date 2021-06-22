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Venda de Marlon Santos para Shakthar Donetsk irá render R$2,2 milhões para o Fluminense

Tricolor tem direito a 3,08% das transações de ex-zagueiro através do mecanismo de solidariedade da Fifa...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 16:58

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:58

Crédito: Nelson Perez / FluminenseFC
Em época de redução do déficit, o Fluminense receberá uma quantia importante para reforçar a receita. Nesta terça-feira, o Shakhtar Donetsk, da Rússia, anunciou a contratação do ex-zagueiro do Tricolor, Marlon Santos, de 25 anos. O jogador estava atuando no Sassuolo, da Itália, e beneficiará o clube carioca através do mecanismo de solidariedade da Fifa. A negociação irá render 370 mil euros para Laranjeiras, equivalente a cerca de 2,2 milhões de reais. Pelo tempo que passou na instituição, o Fluminense tem direito a 3,08% da quantia de todas as vendas de Marlon até o fim de sua carreira. O Shakhtar irá pagar 12 milhões de euros - em torno de 72 milhões de reais - pelo zagueiro. De acordo com o regulamento da entidade, o clube formador tem direito sobre vendas internacionais, que podem ir de 0,25% até 5% do valor da transação. A porcentagem é estabelecida proporcionalmente ao tempo que o atleta esteve contratado. Entre 12 e 15 anos, é arrecadado 0,25% do total por cada temporada; e 0,5% entre os 16 e 23 anos.
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Marlon chegou ao Tricolor em 2009, com 14 anos de idade. Em 2014, passou a integrar o profissional e participou de 71 partidas. Ganhou destaque no elenco e em 2016 chamou a atenção do Barcelona, que após conseguir o jogador via empréstimo executou o direito de compra por 5,4 milhões de euros (aproximadamente 19 milhões de reais) no ano seguinte.
O mecanismo de solidariedade da Fifa tem auxiliado o Fluminense a enfrentar as dificuldades financeiras nos últimos anos. Os cofres de Laranjeiras receberam 10 milhões de reais pela venda de Wendel, do Sporting para o Zenit; 10 milhões de reais pela transação de Pedro, que saiu da Fiorentina para o Flamengo; 1,3 milhão com a compra de Gerson, na época atleta da Roma, pelo rubro-negro, e recentemente 4,1 milhões de sua venda para o Olympique de Marselha.

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