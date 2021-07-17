Venda de ingressos para Flamengo x Defensa y Justicia começa neste sábado; saiba como comprar

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

A partida de volta entre Flamengo e Defensa y Justicia, válida pelas oitavas de final da Libertadores, será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com capacidade limitada a 25% do total. A venda das entradas será digital e começará neste sábado, às 15h. O valor varia de R$140,00 a R$500,00, e os sócios-torcedores contarão com prioridade de acordo com o plano contratado, além de 50% de desconto no valor da inteira.Cabe destacar que gestantes e menores de 18 anos não poderão ir ao jogo nem acessar o estádio. Além disso, o uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz, será obrigatório durante toda a realização da partida. O clube salienta tais medidas em nota oficial.

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Para efetuar a compra do ingresso, o torcedor deverá ter tomado as duas doses de uma das vacinas disponíveis e aprovadas em território nacional, ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, até o dia 06/07/2021, ou deverá apresentar resultado negativo (não reagente) do exame RT-PCR, realizado a partir das 21h00 de segunda-feira, dia 19/07. Os vacinados ocuparão o setor Leste Inferior. Já aqueles que apresentarem exame RT-PCR ficarão nos demais setores do estádio.

Confira a seguir como adquirir o ingresso para a partida:

1. Acesse o site https://flamengo.superingresso.com.br/#!/home;

2. Faça o login com o seu usuário ou crie um novo;

3. Clique na partida em questão;

4. Selecione o setor desejado e a quantidade de ingressos (se houver convidados, informe os dados dos mesmos);

5. Confirme que está ciente dos termos e condições de compra para essa partida;

6. Realize o pagamento com cartão de crédito;

7. Após a confirmação da compra, imprima o voucher para troca de ingressos.

Não será permitida a entrada no estádio com cartão-ingresso do Nação. Após receber o voucher com a confirmação da compra, o torcedor deverá, obrigatoriamente, retirar o ingresso físico em um dos pontos de troca (confira abaixo os locais e horários disponíveis), com os seguintes documentos (ORIGINAL E CÓPIA):

- Voucher gerado no momento da compra

- Identidade

- Cartão de crédito utilizado na compra

- Caderneta de vacinação que comprove duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante da vacina), até o dia 06/07/2021 ou resultado negativo (não reagente) do exame RT-PCR para Covid-19, realizado a partir das 21h00 de segunda-feira, dia 19/07.

Reforça-se que a documentação entregue no momento da troca será conferida pela organização do evento e eventuais informações falsas serão passíveis de punições legais, de acordo com a legislação brasileira. Além disso, caso o torcedor compre mais de um ingresso, todos os seus convidados deverão estar presentes no momento da retirada do mesmo, munidos de toda a documentação exigida, individual e nominalmente. Todos os ingressos presentes em um voucher deverão, obrigatoriamente, ser retirados no mesmo momento, sem a possibilidade de retirada posterior.

Informa-se, ainda, que todo o custo envolvido será de responsabilidade do comprador, incluindo o valor dos ingressos, do exame RT-PCR para Covid-19 realizado e eventuais deslocamentos até o estádio Mané Garrincha. Desta forma, o torcedor que efetuar a compra se responsabiliza pelo custo caso ele não esteja apto a retirar o ingresso (caso o exame teste positivo – Reagente - para Covid-19, por exemplo). O Flamengo realça que não assumirá estes custos e o valor do ingresso não será reembolsado, uma vez que o mesmo não poderá ser recolocado à venda.

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HORÁRIOS DE VENDAS:

17/07, 15h00 - Pacote Maracanã

17/07, 17h00 - Maior do Mundo / +Paixão / Paixão

18/07, 10h00 - Mais Querido / +Amor

18/07, 12h00 - Sempre Contigo / Amor / +Raça

18/07, 14h00 - Jogamos Juntos / Raça

18/07, 16h00 - Onde Estiver

19/07, 10h00 - Público Geral Online

Por conta de decreto local, que proíbe a presença de menores de 18 anos, não haverá venda para o plano Nação Jr.

VALORES POR SETOR

Norte Inferior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$200,00

Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)

Sul Inferior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$200,00

Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)

Leste Inferior – APENAS VACINADOS (COM AS DUAS DOSES OU DOSE ÚNICA, NOS CASOS INDICADOS PELO FABRICANTE DA VACINA, ATÉ O DIA 06/07/2021)

Sócios-torcedores: R$250,00

Público-geral: R$500,00 (R$250,00 a meia)

Oeste Inferior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$250,00

Público-geral: R$500,00 (R$250,00 a meia)

Norte Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Sul Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Leste Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Oeste Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Pontos de troca de ingressos:

Rio de Janeiro:

Estádio do Maracanã (Bilheterias 1 e 2)

- Terça-feira (20/07): 8h às 15h

- Quarta-feira (21/07): 8h às 16h

Loja Oficial da Gávea (sócios-torcedores e público geral)

- Terça-feira (20/07): 15h às 22h

Sede do Clube de Regatas do Flamengo - Gávea (exclusivo para associados do clube – sede social)

- Terça-feira (20/07): 8h às 19h

- Quarta-feira (21/07): 8h às 16h

Brasília (DF)

Estádio Mané Garrincha

- Terça-feira (20/07): 9h às 19h

- Quarta-feira (21/07): 9h às 19h

Após realizar a retirada do ingresso, o torcedor deverá colocar uma pulseira que não poderá ser retirada até o término da partida em questão. Para acessar o estádio, além de utilizar a pulseira e ter o ingresso em mãos, ele deverá apresentar novamente toda a documentação original exigida no momento da troca. Não será permitida a entrada no estádio sem um dos documentos obrigatórios.

Informações sobre Pacotes de Ingressos comercializados para a temporada 2020

Os sócios-torcedores que adquiriram o Pacote Maracanã para a temporada 2020 e o mantiveram ativo terão prioridade inicial e exclusiva na aquisição de ingressos, das 15h às 17h de sábado (17). Os ingressos terão o custo de R$0,00 para esses torcedores e foram alocados no setor Norte Superior e o Voucher para a troca já se encontram em seu carrinho de compra no site de ingressos, sendo necessária a impressão do mesmo para anexar aos demais documentos e fazer a retirada dos ingressos de acordo com o procedimento já descrito anteriormente.