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Venda de ingressos para clássico entre Fluminense e Flamengo começa nesta terça; veja como comprar

Fla-Flu 435 começam a ser disponibilizados a partir das 14h desta terça; não será exigido exame negativo de Covid-19 para quem tiver o ciclo vacinal completo
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 11:47

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 11:47

Crédito: Divulgação / Twitter Maracanã
Válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Fluminense e Flamengo das 19h deste sábado, no Maracanã, contará com a presença das duas torcidas, e os ingressos começarão a ser comercializados a partir das 14h desta terça, somente pela internet (veja os preços e pontos de retirada abaixo).Não será exigido exame negativo de Covid-19 para quem tiver o ciclo vacinal completo. A testagem continua obrigatória para quem ainda não completou o ciclo de vacinação obedecendo ao cronograma instituído pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município. Crianças ainda não vacinadas poderão acessar o estádio, desde que façam os testes. O exame, antígeno ou RT-PCR, deverá ser realizado a partir de 48 horas antes do início do evento.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Mandante do Fla-Flu 435, o Fluminense, em nota oficial, lembra ainda que a presença das torcidas ocorre após liberação da CBF e um acordo mútuo entre os clubes desde o início da parceria no Maracanã, que prevê que Fla e Flu dividam igualmente o número de ingressos disponibilizados.
Veja mais informações:
Abertura das vendas para sócios do Fluminense: - Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – 19/10 (terça-feira), às 14h- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 19/10 (terça-feira), às 16h- Guerreiro – 19/10 (terça-feira), às 18h
Vendas em www.fluminense.com.br/portaldosocio, na aba “Check-In”
Não Sócios: 19/10 (terça-feira), às 20h
Vendas em fluminensefc.futebolcard.com
Encerramento das vendas: 23/10 (sábado), às 13h
VALORES
Setor Sul – Torcida do Fluminense
Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20- Guerreiro – R$ 56
Não-Sócios- Inteira - R$ 80- Meia-entrada - R$ 40
Setor Norte – Torcida do Flamengo
- Inteira para não sócios – R$ 80- Meia-entrada para não sócios – R$ 40- Sócios – R$ 40
Maracanã Mais
Sócios do Fluminense- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021, Pacote Futebol, Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 182,50
Sócios do Flamengo- R$ 182,50
Não Sócios- Inteira - R$ 300- Meia-entrada - R$ 182,50
*O setor Leste não será aberto
GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade também deverão cumprir todas as etapas a seguir e, posteriormente, portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades serão concedidas somente no Setor Sul para a torcida do Fluminense e NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.
O QUE FAZER DEPOIS DE COMPRAR OS INGRESSOS?
Uma das premissas obrigatórias para o acesso ao estádio é a apresentação do comprovante do ciclo vacinal em dia (ciclo completo ou carteira de vacinação em dia de acordo com o cronograma da SMS).
O comprovante de vacinação deverá ser enviado a partir do dia 21/10 (quinta-feira), às 10h, pelo site https://www.veussaude.com.br/validavacinaflu. Quem já enviou o comprovante anteriormente não precisará realizar o procedimento mais uma vez, exceto caso tenha ocorrido alguma atualização no ciclo vacinal.
PARA QUEM PRECISA DE EXAME
O exame de Covid-19 deverá ser realizado exclusivamente nos laboratórios credenciados pelo Fluminense para essa partida a partir das 16h do dia 21/10 (quinta-feira) até 13h do dia 23/10 (sábado). Veja aqui os locais dos testes.
De posse do voucher de compra do ingresso ou e-mail de confirmação da compra do ingresso e da carteira/comprovante de vacinação contra a Covid-19, dirija-se a uma das unidades de atendimento dos laboratórios credenciados. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação (original e cópia) ou a impressão do documento emitido pelo aplicativo Conecte SUS para a realização do exame.
Para a realização do exame, será solicitada a assinatura de um termo de consentimento para compartilhamento de informações pelo laboratório ao Fluminense e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Todo o procedimento obedece à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O resultado do teste é enviado diretamente ao Fluminense (o torcedor também recebe o resultado por e-mail posteriormente, não havendo necessidade de permanecer no local).
Não é necessário pedido médico para a realização do teste.
E SE O RESULTADO FOR POSITIVO? Caso o resultado do teste seja positivo, o torcedor perde imediatamente seu direito de acessar o estádio no dia do jogo. Os valores investidos na compra do ingresso serão estornados. Porém, o valor do teste não será reembolsado.
E SE O RESULTADO FOR NEGATIVO? Neste caso, o torcedor estará apto a acessar o estádio. O torcedor deverá se comprometer a seguir todos os protocolos de segurança sanitária, sob pena de ser retirado do evento.
RETIRADA DO INGRESSO
O próximo passo será a retirada do ingresso e da pulseira de acesso ao estádio. Para isso, o torcedor deverá comparecer a um dos locais de retirada portando, obrigatoriamente, cópias impressas do documento oficial com foto, comprovante de vacinação contra a Covid-19 em dia, resultado negativo do teste para Covid-19 (se houver necessidade do teste) e o voucher do ingresso, além do cartão realizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É obrigatório que a pulseira seja colocada no ato da retirada do ingresso. O torcedor deverá permanecer com a pulseira até a entrada no estádio. Confira os pontos de retirada:
Torcida do Fluminense:
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 20h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 15h
Maracanã – Bilheteria 1- Dia 21/10 (quinta-feira), das 10h às 18h- Dia 22/10 (sexta-feira), das 10h às 20h*Não haverá retirada no Maracanã na hora do jogo
Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 17h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 13h
Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Avenida Maracanã, 987, Bloco 4, Loja 08)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h
Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Gavião Peixoto, 104, Icaraí)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 17h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 13h
Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h
Shopping Caxias – Loja Oficial Fluminense FC (Rodovia Washington Luiz, 2895, Loja 202 D)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h
Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206 S, Piso L2)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h
Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h
Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Loja 815)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h
IMPORTANTE: Gratuidades só poderão ser retiradas em Laranjeiras e no Maracanã (Bilheteria 4). NÃO haverá retirada no sábado (23/10), dia da partida.
Torcida do Flamengo:
Maracanã – Bilheteria 2- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h
Maracanã – Bilheteria 4 (Gratuidades para os dois clubes)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h
Gávea – Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do Flamengo (Av. Borges de Medeiros, 997)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 15h
Gávea – Bilheteria externa (Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº)- Dia 21/10 (quinta-feira), das 10h às 18h (Gratuidade / Vacinados)- Dia 22/10 (sexta-feira), das 10h às 18h (Gratuidade / Vacinados / Testados)- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 15h (Vacinados / Testados)
Sambódromo (Esquina da R. Benedito Hipólito com a R. Marquês de Sapucaí)- Dias 21, 22 e 23/10 (quinta, sexta e sábado) das 10h às 18h
Shopping Nova América (Estacionamento / Entrada Azul, próximo ao acesso C)- Dias 21, 22 e 23/10 (quinta, sexta e sábado) das 10h às 18h
Downtown – Estacionamento próximo a Americanas Express (Av. das Américas nº500)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 15h
Niterói – Caminho Niemeyer (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 15h
ACESSO AO ESTÁDIO
O acesso deverá ser realizado pelos seguintes acessos:Setor Sul – Portão CSetor Norte – Portão EMaracanã Mais – Portão A
- Não será necessário que o torcedor apresente o comprovante de vacinação e o resultado do exame na data do jogo.- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso.- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio.- É obrigatório o uso de máscara.

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