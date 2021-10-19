Venda de ingressos para clássico entre Fluminense e Flamengo começa nesta terça; veja como comprar

Crédito: Divulgação / Twitter Maracanã

Válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Fluminense e Flamengo das 19h deste sábado, no Maracanã, contará com a presença das duas torcidas, e os ingressos começarão a ser comercializados a partir das 14h desta terça, somente pela internet (veja os preços e pontos de retirada abaixo).Não será exigido exame negativo de Covid-19 para quem tiver o ciclo vacinal completo. A testagem continua obrigatória para quem ainda não completou o ciclo de vacinação obedecendo ao cronograma instituído pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município. Crianças ainda não vacinadas poderão acessar o estádio, desde que façam os testes. O exame, antígeno ou RT-PCR, deverá ser realizado a partir de 48 horas antes do início do evento.

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Mandante do Fla-Flu 435, o Fluminense, em nota oficial, lembra ainda que a presença das torcidas ocorre após liberação da CBF e um acordo mútuo entre os clubes desde o início da parceria no Maracanã, que prevê que Fla e Flu dividam igualmente o número de ingressos disponibilizados.

Veja mais informações:

Abertura das vendas para sócios do Fluminense: - Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – 19/10 (terça-feira), às 14h- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 19/10 (terça-feira), às 16h- Guerreiro – 19/10 (terça-feira), às 18h

Vendas em www.fluminense.com.br/portaldosocio, na aba “Check-In”

Não Sócios: 19/10 (terça-feira), às 20h

Vendas em fluminensefc.futebolcard.com

Encerramento das vendas: 23/10 (sábado), às 13h

VALORES

Setor Sul – Torcida do Fluminense

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20- Guerreiro – R$ 56

Não-Sócios- Inteira - R$ 80- Meia-entrada - R$ 40

Setor Norte – Torcida do Flamengo

- Inteira para não sócios – R$ 80- Meia-entrada para não sócios – R$ 40- Sócios – R$ 40

Maracanã Mais

Sócios do Fluminense- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021, Pacote Futebol, Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 182,50

Sócios do Flamengo- R$ 182,50

Não Sócios- Inteira - R$ 300- Meia-entrada - R$ 182,50

*O setor Leste não será aberto

GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade também deverão cumprir todas as etapas a seguir e, posteriormente, portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades serão concedidas somente no Setor Sul para a torcida do Fluminense e NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.

O QUE FAZER DEPOIS DE COMPRAR OS INGRESSOS?

Uma das premissas obrigatórias para o acesso ao estádio é a apresentação do comprovante do ciclo vacinal em dia (ciclo completo ou carteira de vacinação em dia de acordo com o cronograma da SMS).

O comprovante de vacinação deverá ser enviado a partir do dia 21/10 (quinta-feira), às 10h, pelo site https://www.veussaude.com.br/validavacinaflu. Quem já enviou o comprovante anteriormente não precisará realizar o procedimento mais uma vez, exceto caso tenha ocorrido alguma atualização no ciclo vacinal.

PARA QUEM PRECISA DE EXAME

O exame de Covid-19 deverá ser realizado exclusivamente nos laboratórios credenciados pelo Fluminense para essa partida a partir das 16h do dia 21/10 (quinta-feira) até 13h do dia 23/10 (sábado). Veja aqui os locais dos testes.

De posse do voucher de compra do ingresso ou e-mail de confirmação da compra do ingresso e da carteira/comprovante de vacinação contra a Covid-19, dirija-se a uma das unidades de atendimento dos laboratórios credenciados. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação (original e cópia) ou a impressão do documento emitido pelo aplicativo Conecte SUS para a realização do exame.

Para a realização do exame, será solicitada a assinatura de um termo de consentimento para compartilhamento de informações pelo laboratório ao Fluminense e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Todo o procedimento obedece à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O resultado do teste é enviado diretamente ao Fluminense (o torcedor também recebe o resultado por e-mail posteriormente, não havendo necessidade de permanecer no local).

Não é necessário pedido médico para a realização do teste.

E SE O RESULTADO FOR POSITIVO? Caso o resultado do teste seja positivo, o torcedor perde imediatamente seu direito de acessar o estádio no dia do jogo. Os valores investidos na compra do ingresso serão estornados. Porém, o valor do teste não será reembolsado.

E SE O RESULTADO FOR NEGATIVO? Neste caso, o torcedor estará apto a acessar o estádio. O torcedor deverá se comprometer a seguir todos os protocolos de segurança sanitária, sob pena de ser retirado do evento.

RETIRADA DO INGRESSO

O próximo passo será a retirada do ingresso e da pulseira de acesso ao estádio. Para isso, o torcedor deverá comparecer a um dos locais de retirada portando, obrigatoriamente, cópias impressas do documento oficial com foto, comprovante de vacinação contra a Covid-19 em dia, resultado negativo do teste para Covid-19 (se houver necessidade do teste) e o voucher do ingresso, além do cartão realizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É obrigatório que a pulseira seja colocada no ato da retirada do ingresso. O torcedor deverá permanecer com a pulseira até a entrada no estádio. Confira os pontos de retirada:

Torcida do Fluminense:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 20h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 15h

Maracanã – Bilheteria 1- Dia 21/10 (quinta-feira), das 10h às 18h- Dia 22/10 (sexta-feira), das 10h às 20h*Não haverá retirada no Maracanã na hora do jogo

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 17h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 13h

Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Avenida Maracanã, 987, Bloco 4, Loja 08)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h

Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Gavião Peixoto, 104, Icaraí)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 17h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 13h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h

Shopping Caxias – Loja Oficial Fluminense FC (Rodovia Washington Luiz, 2895, Loja 202 D)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h

Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206 S, Piso L2)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h

Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Loja 815)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h

IMPORTANTE: Gratuidades só poderão ser retiradas em Laranjeiras e no Maracanã (Bilheteria 4). NÃO haverá retirada no sábado (23/10), dia da partida.

Torcida do Flamengo:

Maracanã – Bilheteria 2- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 14h

Maracanã – Bilheteria 4 (Gratuidades para os dois clubes)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h

Gávea – Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do Flamengo (Av. Borges de Medeiros, 997)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 15h

Gávea – Bilheteria externa (Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº)- Dia 21/10 (quinta-feira), das 10h às 18h (Gratuidade / Vacinados)- Dia 22/10 (sexta-feira), das 10h às 18h (Gratuidade / Vacinados / Testados)- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 15h (Vacinados / Testados)

Sambódromo (Esquina da R. Benedito Hipólito com a R. Marquês de Sapucaí)- Dias 21, 22 e 23/10 (quinta, sexta e sábado) das 10h às 18h

Shopping Nova América (Estacionamento / Entrada Azul, próximo ao acesso C)- Dias 21, 22 e 23/10 (quinta, sexta e sábado) das 10h às 18h

Downtown – Estacionamento próximo a Americanas Express (Av. das Américas nº500)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 15h

Niterói – Caminho Niemeyer (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro)- Dias 21 e 22/10 (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h- Dia 23/10 (sábado), das 10h às 15h

ACESSO AO ESTÁDIO

O acesso deverá ser realizado pelos seguintes acessos:Setor Sul – Portão CSetor Norte – Portão EMaracanã Mais – Portão A