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Venda de Coutinho: saiba quanto o Vasco irá receber com a transferência da meia para o Aston Villa

Em meio à expectativa da SAF, clube teve uma boa notícia com a venda do meia, revelado na Colina. Cruz-Maltino irá receber aproximadamente 500 mil euros (R$ 2,7 milhões)...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2022 às 16:15
Em meio à expectativa da chegada da 777 Partners, o Vasco planeja ter mais recursos para investir em seu futebol nos próximos três anos. Paralelo as votações da SAF, o clube recebeu mais uma boa notícia nesta quarta, com a transferência do meia Philippe Coutinho para o Aston Villa por 20 milhões de euros (o equivalente a cerca de R$ 108 milhões)Como clube formador do atleta, o Cruz-Maltino terá direito de receber 2,5% do valor da negociação entre Barcelona e o time inglês. Dessa forma, aproximadamente 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) entrarão nos cofres dos cariocas com o mecanismo de solidariedade da FIFA.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Revelado pelo Vasco, Philippe Coutinho foi vendido em 2008 para a Inter de Milão pelo valor de 3,8 milhões (cerca de R$ 10 milhões na cotação da época). Atualmente, o atleta tem 30 anos e disputou a última edição da Copa do Mundo, em 2018, na Rússia.
+ Em busca do time ideal, Zé Ricardo só repetiu a escalação do Vasco uma vez no ano
Na última convocação do técnico Tite, o meia está presente e irá disputar os amistosos com a camisa da Seleção Brasileira em junho. Os duelos contra Coreia do Sul e Japão serão disputados nos dias 2 e 6 de junho, em Seul e Tóquio. Para substituir o confronto com os hermanos, a CBF busca um adversário africano.
+ Outras opções não se firmam, e Figueiredo ganha espaço no Vasco mesmo sem gol
O meia chegou ao Barcelona por 135 milhões de euros junto ao Liverpool, mas não conseguiu ter boas atuações no time catalão. Em janeiro deste ano, o jogador chegou ao Aston Villa por empréstimo até o fim da temporada. No acordo, o time inglês arcava com 65% do salário do brasileiro, e seu desempenho agradou sendo contratado em definitivo.
Crédito: Porserclubeformador,VascoiráreceberquantianavendadeCoutinhoparaoAstonVilla(LINDSEYPARNABY/AFP

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