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futebol

Venda de Claudinho para o exterior vai render bolada ao Santos

Mecanismo de solidariedade da Fifa garante fatia para o Peixe, que torce para o acerto entre Red Bull Bragantino e Zenit, da Rússia, interessado no meia da seleção olímpica...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 11:30

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 11:30

Crédito: Claudinho disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio com a camisa 20 da seleção (Lucas Figueiredo / CBF
O Santos está atento à possível saída do meia Claudinho, do Red Bull Bragantino, para o Zenit, da Rússia. Segundo informações do UOL, o clube russo aumentou a proposta para 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) para tirar o jogador do Massa Bruta.Como clube formador, o Santos tem direito a 2,5% de uma eventual transferência pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.Claudinho chegou ao Santos com 5 anos, passou pela transição do futsal ao futebol de campo e saiu quando tinha 18 anos.
Ele foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista sub-17 de 2014, e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Deixou o clube de graça no meio de 2015. Na época, as categorias de base do clube eram comandadas pelo coronel Ronaldo Lima, nome de confiança do ex-presidente Modesto Roma Jr.
O craque do último Campeonato Brasileiro disputou os Jogos Olímpicos com a Seleção Brasileira, dirigida por André Jardine.
Pelo time de Bragança, o atacante Claudinho acumula 126 jogos, 32 gols marcados e 25 assistências. Outros clubes, como Roma (ITA) e Galatasaray (TUR) também tinham interesse na contratação do ex-santista.

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