Venda da SAF para John Textor faz marca do Botafogo ser internacionalizada

A venda de 90% dos ativos da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo para o grupo Eagle Holding foi aprovada nesta sexta-feira. A negociação entre John Textor e o Glorioso repercutiu nos veículos internacionais, fazendo com que o nome do clube fosse falado em diferentes países.> Com CEO Jorge Braga, Botafogo determina Comitê de Transição da SAF

Sócio do Crystal Palace, clube da Inglaterra, John Textor também investe no RWD Molenbeek, da Bélgica, e negocia com o Benfica, de Portugal. Assim, o empresário norte-americano ganhou espaço na mídia esportiva pelo mundo. E com sua nova relação com o Botafogo, o clube também repercutiu na imprensa internacional.

John Textor também tem sua imagem relacionada com a indústria midiática. O empresário é sócio majoritário da FuboTV, uma plataforma de streaming especializada em transmissão de ligas e conteúdos de entretenimento no geral.

Na última quinta-feira, a FuboTV comprou os direitos de transmissão do Canadá da Premier League, principal liga da Inglaterra. Em sua conta no Twitter, John Textor comemorou a conquista da empresa e relacionou com o Botafogo, dando a entender que iria promover tal feito para o clube.

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- FuboTV compra os direitos canadenses da Premier League inglesa!…Muito orgulhoso da fuboTV e seu compromisso contínuo de ser líder na entrega da oferta de conteúdo esportivo mais diversificada e valiosa. Pronto para o Botafogo? - escreveu o norte-americano na rede social.

Dessa forma, através da FuboTV, John Textor pode comprar os direitos dos jogos do Botafogo para transmitir em outros países, fazendo com que mais pessoas conheçam o clube.