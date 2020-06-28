Vencer e convencer: Vasco volta a jogar, e em busca de melhor atuação

Crédito: Úrsula Nery / FFERJ

Os bastidores do futebol carioca em meio à pandemia de COVID-19 têm sido surpreendentes, mas, ao que parece, a bola vai rolar para Vasco x Macaé. A partida deste domingo coloca o Cruz-Maltino em campo, mais de três meses depois do último jogo, com algumas novidades e algumas manutenções. Mas uma coisa não mudou: a necessidade de uma exibição que agrade à torcida.

O 2020 até aqui fez o time de São Januário uma garantia de partidas sonolentas, de baixo nível técnico. Não à toa Abel Braga deixou o clube. Desde então, Talles Magno se recuperou, Marrony foi vendido, Cano emagreceu, Benítez se entrosou, Fredy Guarín foi à Colômbia, voltou, mas não está à disposição ainda... mas a grande esperança cruz-maltina atende por Ramon Menezes.

- Tenho me sentido muito à vontade com o grupo. Meu relacionamento com os atletas sempre foi muito bom e, agora, não é diferente o respeito que eu tenho por eles e eles têm por mim também. Nesse pouco tempo, o entendimento daquilo que foi passado me deixou muito feliz, e agora é jogar. Tanto eles estão doidos para voltar a jogar como eu também de fazer minha estreia como treinador (do Vasco) - afirmou o ex-meia, em entrevista à Vasco TV publicada no último sábado.

Mineiro discreto, de currículo vencedor, história no clube, mas engatinhando na carreira à beira do gramado, Ramon tem (ou teve) o tempo a seu favor. Foram dois meses de contatos por vídeoconferência, mais um mês de contatos presenciais: como uma pré-temporada.