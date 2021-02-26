Vencedor do 'Bola de Prata', Ceni fala sobre título do Flamengo: 'Tentei fazer um time como o de 2019'

Rogério Ceni foi eleito o melhor treinador do Brasileirão na premiação 'Bola de Prata' da ESPN, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, um dia após a conquista do Flamengo no Brasileirão. O comandante Rubro-Negro fez um balanço da temporada à frente do clube e relembrou que assumiu o time em uma situação delicada.- Aceitamos uma situação delicada, porque chegamos um dia antes da decisão da Copa do Brasil. Com a maioria dos jogadores lesionados ou em Seleção. Ou seja, um time com pouquíssimas alternativas naquele momento. Mas, com um dia de treinamento, você é julgado como a pessoa que perdeu o título. Eu poderia ter esperado e começado pós-Copa do Brasil e evitado esse desgaste. Sempre queremos ajudar e fazer o melhor - analisou.Ceni destacou ainda a estratégia para fazer o time se encaixar e o ponto de partida da mudança da equipe, que assim como 2009, deixou uma campanha que parecia apenas pela briga por uma vaga na Libertadores, assumindo a ponta do Brasileirão na rodada final e conquistando a taça.