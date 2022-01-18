Vem renovação? Arrascaeta faz publicação que anima torcida do Flamengo

O começo da semana tem sido de mensagens "enigmáticas" e expectativa pela renovação de contrato de Arrascaeta no Flamengo. Depois de Gabigol e Marcos Braz, foi a vez do camisa 14 ir até as redes sociais e fazer uma publicação que animou a Nação. Abaixo, confira o que disse o meio-campista:> Vale a pena, Flamengo? O que está por trás da proposta por Michael- Amanhã vai ser um grande dia, eu te digo - escreveu. Na última semana, houve uma nova reunião entre dirigentes do Flamengo e o agente de Arrascaeta. Ambos não chegaram a um denominador comum, mas o Rubro-Negro se mostrou confiante para que a renovação fosse sacramentada no próximo encontro (marcado anteriormente).