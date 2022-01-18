Vem renovação? Arrascaeta faz publicação que anima torcida do Flamengo

O começo da semana tem sido de mensagens "enigmáticas" e expectativa pela renovação de contrato de Arrascaeta no Flamengo. Depois de Gabigol e Marcos Braz, foi a vez do camisa 14 ir até as redes sociais e fazer uma publicação que animou a Nação. Abaixo, confira o que disse o meio-campista:> Vale a pena, Flamengo? O que está por trás da proposta por Michael- Amanhã vai ser um grande dia, eu te digo - escreveu. Na última semana, houve uma nova reunião entre dirigentes do Flamengo e o agente de Arrascaeta. Ambos não chegaram a um denominador comum, mas o Rubro-Negro se mostrou confiante para que a renovação fosse sacramentada no próximo encontro (marcado anteriormente).
Além disso, no último domingo, Gabi postou, em espanhol, "Se queda", que em português significa "Fica". O atacante, inclusive, esteve com Arrascaeta e o empresário do uruguaio, Daniel Fonseca, no dia.
Já nesta segunda-feira, Braz, adepto a postagens enigmáticas em suas redes, escreveu apenas um ponto final no Twitter, o que, conforme a aba de comentários sugere, poderia ser o indício do acerto do novo contrato do uruguaio.
A negociação pela renovação de Arrascaeta se arrasta por meses e está em viés de acerto por um contrato até 2026. O meio-campista, cujo vínculo atual é válido até dezembro de 2023, soma 135 partidas, 38 gols e 46 assistências.