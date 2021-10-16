Vem que tem! Fluminense sub-17 vence Vasco pelo Carioca; sub-14 bate o Flamengo na Copa Brasileirinho

O sábado foi marcado pelas vitórias das categorias de base do Fluminense. No início do dia, os Moleques de Xerém do sub-17 venceram o clássico contra o Vasco, no CT Vale das Laranjeiras, em jogo válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara, pelo Campeonato Carioca. Com gols Arthur e Gustavo Lobo, o Tricolor superou o rival por 2 a 1. Durante a tarde, também ocorreu a semifinal da Copa Brasileirinho Internacional sub-14. No Fla-Flu, os dois gols de Arthur Santana e um de Vagno sacramentaram a vitória tricolor por 3 a 0, na Arena Gregorão. Classificado para a final, o time aguarda o resultado do confronto entre Corinthians e Vasco para conhecer seu adversário.
No próximo sábado (23), o Fluminense enfrenta o Bangu, às 13h, também no CT Vale das Laranjeiras, em partida válida pela 11ª rodada da Taça Guanabara.