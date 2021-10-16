  • Vem que tem! Fluminense sub-17 vence Vasco pelo Carioca; sub-14 bate o Flamengo na Copa Brasileirinho
LanceNet

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 17:20

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O sábado foi marcado pelas vitórias das categorias de base do Fluminense. No início do dia, os Moleques de Xerém do sub-17 venceram o clássico contra o Vasco, no CT Vale das Laranjeiras, em jogo válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara, pelo Campeonato Carioca. Com gols Arthur e Gustavo Lobo, o Tricolor superou o rival por 2 a 1. Durante a tarde, também ocorreu a semifinal da Copa Brasileirinho Internacional sub-14. No Fla-Flu, os dois gols de Arthur Santana e um de Vagno sacramentaram a vitória tricolor por 3 a 0, na Arena Gregorão. Classificado para a final, o time aguarda o resultado do confronto entre Corinthians e Vasco para conhecer seu adversário.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroNo próximo sábado (23), o Fluminense enfrenta o Bangu, às 13h, também no CT Vale das Laranjeiras, em partida válida pela 11ª rodada da Taça Guanabara.

Tópicos Relacionados

fluminense
Recomendado para você

Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã

