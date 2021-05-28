Vem pedreira? Veja os possíveis adversários do Fluminense nas oitavas da Libertadores

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Com a definição de todos os classificados para as oitavas de final da Libertadores, o Fluminense já sabe quais são os possíveis adversários na próxima fase da competição. Por ter terminado na liderança do Grupo D, o Tricolor ficará no Porte 1 do sorteio, que será realizado na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), na sede da Conmebol, no Paraguai.

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A única regra neste sorteio é que os times do Pote 1 enfrentam as equipes do Pote 2. Portanto, o confronto com o River Plate (ARG), por exemplo, pode se repetir. Há, inclusive, outras pedreiras possíveis, como São Paulo e Boca Juniors (ARG). Veja todos as possibilidades:

- Defensa y Justicia (ARG)- Olimpia (PAR)- Boca Juniors (ARG)- River Plate (ARG)- São Paulo- Universidad Católica (CHI)- Vélez Sarsfield (ARG)- Cerro Porteño (PAR)As partidas das oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 13 e 20 de julho, logo depois do término da Copa América. Os clubes também vão conhecer no sorteio o chaveamento até a final do torneio, a ser realizada em Montevidéu, no Uruguai, em novembro.