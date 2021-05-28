Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vem pedreira? Veja os possíveis adversários do Fluminense nas oitavas da Libertadores
futebol

Vem pedreira? Veja os possíveis adversários do Fluminense nas oitavas da Libertadores

Com a definição dos classificados, Tricolor pode ter vida complicada após se classificar na liderança do Grupo D...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 14:08
Crédito: Lucas Merçon/FFC
Com a definição de todos os classificados para as oitavas de final da Libertadores, o Fluminense já sabe quais são os possíveis adversários na próxima fase da competição. Por ter terminado na liderança do Grupo D, o Tricolor ficará no Porte 1 do sorteio, que será realizado na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), na sede da Conmebol, no Paraguai.
> Brasileirão vai começar! Veja datas, onde assistir e estádios dos dez primeiros jogos do Fluminense
A única regra neste sorteio é que os times do Pote 1 enfrentam as equipes do Pote 2. Portanto, o confronto com o River Plate (ARG), por exemplo, pode se repetir. Há, inclusive, outras pedreiras possíveis, como São Paulo e Boca Juniors (ARG). Veja todos as possibilidades:
- Defensa y Justicia (ARG)- Olimpia (PAR)- Boca Juniors (ARG)- River Plate (ARG)- São Paulo- Universidad Católica (CHI)- Vélez Sarsfield (ARG)- Cerro Porteño (PAR)As partidas das oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 13 e 20 de julho, logo depois do término da Copa América. Os clubes também vão conhecer no sorteio o chaveamento até a final do torneio, a ser realizada em Montevidéu, no Uruguai, em novembro.
O Fluminense ficou com a sétima colocação geral após a fase de grupos. Desta forma, o Tricolor tem menos possibilidades de definir confrontos em casa, já que no mata-mata o melhor classificado tem a vantagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão, algemas
Saídas para que o crime deixe de ameaçar a prosperidade no Brasil
Imagem de destaque
Facção criminosa é destaque em jornal dos Estados Unidos
Tótens de segurança - tecnologia contra crimes
Casos de roubos em ônibus e residências caem pela metade no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados