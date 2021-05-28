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futebol

Vem pedreira? Veja os possíveis adversários do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores

Sorteio será realizado na próxima terça-feira, às 13h, na sede da Conmebol, no Paraguai...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 07:30
Crédito: Staff Images/CONMEBOL
O empate em 0 a 0 do com o Vélez nesta quinta-feira, no Maracanã, confirmou a liderança do Flamengo no Grupo G da Libertadores. Dessa forma, o Rubro-Negro garantiu o lugar no Pote 1 do sorteio das oitavas de final, que será realizado na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), na sede da Conmebol, no Paraguai.
+ ATUAÇÕES: Diego Alves volta bem e é o único destaque positivo em empate do Flamengo contra o VélezComo a única regra no sorteio é o enfrentamento entre Pote 1 e Pote 2, o Flamengo tem oito possíveis adversários na próxima fase do torneio continental: os oito times classificados em segundo lugar de cada grupo. Entre eles, há algumas pedreiras, como São Paulo, Boca Juniors e River Plate.
Confira os possíveis adversários do Flamengo:
- Defensa y Justicia (ARG)- Olimpia (PAR)- Boca Juniors (ARG)- River Plate (ARG)- São Paulo- Universidad Católica (CHI)- Vélez Sarsfield (ARG)- Cerro Porteño (PAR)
As partidas de oitavas de final estão marcadas para as semanas de 14 e 21 de julho, após o fim da Copa América. Além dos confrontos da próxima fase, o sorteio da próxima semana definirá o chaveamento até a final do torneio, a ser realizada em Montevidéu, no Uruguai, em novembro.
+ Fase de grupos da Libertadores está encerrada; veja como ficou a classificaçãoQUINTA MELHOR CAMPANHA GERAL
Com três vitórias, três empates e 12 pontos conquistados, o Flamengo teve a quinta melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores. A equipe rubro-negra ficou atrás de Atlético-MG (16), Palmeiras (15), Racing (14) e Barcelona de Guayaquil (13).
No mata-mata, a classificação geral da primeira fase é usada para definir os mandos de campo até a semifinal. Dessa forma, o Flamengo só definirá um confronto fora de casa se for contra um dos quatro times citados acima.

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