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Vêm aí no Vasco: o Palmeiras e a primeira semana 'cheia' de Sá Pinto

Técnico português terá, a partir da próxima semana, seis dias até o jogo seguinte. Tempo para recuperação física e aprimoramento tático das ideias do novo comandante...

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 08:30
Crédito: Ricardo Sá Pinto está nos primeiros passos da caminhada à frente do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
O próximo jogo do Vasco é neste domingo, contra o Palmeiras, em São Januário, mas os dias mais aguardados por Ricardo Sá Pinto para trabalhar com intensidade a metodologia dele com os atletas são os seguintes. A semana que vem será a primeira "cheia" que o treinador português terá à frente do Cruz-Maltino.placeholderPor isso mesmo uma vitória sobre um adversário poderoso daria moral e tranquilidade à equipe, que luta para se afastar da zona de rebaixamento e não vence, no Campeonato Brasileiro, há oito partidas. A partir de então, trabalhar olhando para cima.
Após o duelo deste domingo, o Vasco jogará contra o Sport, no sábado seguinte - para quando também está marcada a eleição do Cruz-Maltino. Até lá, Sá Pinto espera ver os jogadores com desempenho melhor do que na última quarta-feira, contra o Caracas (VEN), pela Copa Sul-Americana.
- Estou muito, muito contente, mas é claro que há muito trabalho pela frente. Ninguém põe uma equipe a jogar como quer em duas semanas - afirmou o treinador, logo após a partida, citando o tempo aproximado que está à frente do time cruz-maltino.
Para se ter ideia da intensidade física recente do Vasco, após a partida na noite de quarta, o time fez um trabalho físico no hotel na capital venezuelana e desembarcou no Brasil na madrugada de quinta para sexta-feira. Na tarde desta sexta, o trabalho já foi no campo, incluindo para quem atuou na última partida.
Apronto neste sábado, jogo no domingo e a semana "cheia". É o que vem por aí no Vasco.

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