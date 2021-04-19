Vélez Sarsfield x Flamengo; prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Vélez Sarsfield e Flamengo abrem o Grupo G da Copa Libertadores nesta terça, em Buenos Aires (Arte Lance!

Com a expectativa de repetir o êxito no Brasileiro e não a queda precoce na temporada passada, o Flamengo estreia na Libertadores nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), com o Vélez Sarsfield como primeiro adversário pelo Grupo G. O confronto será disputado no Estádio José Almafitani, em Buenos Aires.

A partida terá transmissão em tempo real pelo site do LANCE!.O Rubro-Negro tem como meta, em seu orçamento para a temporada, chegar ao menos nas semifinais da Libertadores. Em 2020, já com Rogério Ceni, caiu nas oitavas e frustrou a torcida. Por um estreia sem sustos na terça, o goleador do título de 2019, Gabigol, está confirmado no time, junto a Arrascaeta e Bruno Henrique, os principais trunfos em prol dos almejados três pontos na bagagem.Confira mais informações da partida entre Vélez Sarsfield e Flamengo:

Estádio: José Almafitano, em Buenos Aires (ARG)Data e hora: 20 de abril de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Wilmar Roldán (Fifa/COL)Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e Miguel Roldán (COL)Árbitro de vídeo: Carlos Torres (PAR)

Onde assistir: SBT, Conmebol TV, Fox Sports e Tempo Real do LANCE!

+ Veja a tabela completa da Libertadores 2021VÉLEZ SARSFIELD (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Hoyos; Guidara, Giannetti, Abram e Ortega; Cáseres, Mancuello, Orellano e Almada; Centurión e Tarragona.

Suspensos: NinguémLesionados: Ricardo ÁlvarezFLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique (Bruno Viana) e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Suspensos: Rodrigo Caio e Thuler.Lesionados: César e Thiago Maia.