Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Velázquez torce por recuperação de Maicon, mas destaca força do elenco do Santos
futebol

Velázquez torce por recuperação de Maicon, mas destaca força do elenco do Santos

Zagueiro foi titular e participou do primeiro gol do Peixe na vitória sobre o Coritiba...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 15:00
Com a lesão do zagueiro Maicon, que vinha sendo titular nos últimos jogos, o uruguaio Emiliano Velázquez atuou na classificação do Santos sobre o Coritiba pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira. O defensor desejou uma recuperação rápida ao companheiro e comentou sobre sua atuação na vitória do Peixe por 3 a 0.- Espero que Maicon se recupere o mais rápido possível, precisamos dele. É uma grande jogador e uma grande pessoa, não só dentro de campo, mas fora. Estou jogando e jogando bem, o time ganhando e isso é o mais importante. Se o time ganha fico tranquilo, quero jogar, mas se não tudo bem - ressaltou.
Velázquez também comentou sobre a possibilidade de poupar alguns jogadores visando a sequência do Santos pelo Brasileirão e decisão pela Sul-Americana.- Acho que ficou claro que todo mundo que jogou no Equador fez um grande jogo e ganhamos. Todo mundo que está em campo ou no vestiário pode jogar e dar seu melhor. Não sei se vai poupar ou não, mas todos podem fazer um bom jogo - explicou.
Crédito: VelázquezcomemoraprimeirogoldoSantoscomZanocelo(Foto:MauriciodeSouza/LANCEPRESS!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados