Velázquez torce por recuperação de Maicon, mas destaca força do elenco do Santos

Com a lesão do zagueiro Maicon, que vinha sendo titular nos últimos jogos, o uruguaio Emiliano Velázquez atuou na classificação do Santos sobre o Coritiba pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira. O defensor desejou uma recuperação rápida ao companheiro e comentou sobre sua atuação na vitória do Peixe por 3 a 0.- Espero que Maicon se recupere o mais rápido possível, precisamos dele. É uma grande jogador e uma grande pessoa, não só dentro de campo, mas fora. Estou jogando e jogando bem, o time ganhando e isso é o mais importante. Se o time ganha fico tranquilo, quero jogar, mas se não tudo bem - ressaltou.