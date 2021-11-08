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Velázquez tem lesão muscular e vai desfalcar o Santos na reta final do Brasileirão

Zagueiro uruguaio sentiu a lesão no clássico deste domingo diante do Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 20:33

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 20:33

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos terá um importante desfalque nos próximos jogos. Após a realização de exames nesta segunda-feira (8), foi confirmada uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda do zagueiro Emiliano Velázquez.O jogador foi substituído na segunda etapa do clássico deste domingo contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, e já está fora da partida desta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.
Agora, o uruguaio passará por um tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Santos. Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, a lesão é delicada. Não há previsão de retorno.Contratado em agosto, Velázquez já fez dez jogos com a camisa do Peixe e ganhou a confiança dos torcedores. Ele tem contrato com o Santos até o final da próxima temporada.
Recentemente, o técnico Fábio Carille contou com os retornos dos defensores Kaiky e Luiz Felipe. O Alvinegro Praiano ainda tem no Departamento Médico: Jobson, Sandry, Kevin Malthus e o volante Sandry. O atacante Léo Baptistão e o volante Camacho iniciaram a transição em campo no CT Rei Pelé.

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