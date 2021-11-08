Velázquez tem lesão muscular e vai desfalcar o Santos na reta final do Brasileirão

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos terá um importante desfalque nos próximos jogos. Após a realização de exames nesta segunda-feira (8), foi confirmada uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda do zagueiro Emiliano Velázquez.O jogador foi substituído na segunda etapa do clássico deste domingo contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, e já está fora da partida desta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

Agora, o uruguaio passará por um tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Santos. Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, a lesão é delicada. Não há previsão de retorno.Contratado em agosto, Velázquez já fez dez jogos com a camisa do Peixe e ganhou a confiança dos torcedores. Ele tem contrato com o Santos até o final da próxima temporada.