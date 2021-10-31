Velázquez sente desconforto no adutor e será reavaliado no Santos

A grande vitória do Santos contra o Athletico-PR foi muito comemorada pelos jogadores e comissão técnica do Santos. Porém, apesar da recuperação, o Peixe precisou fazer três substituições ao longo do jogo após jogadores sentirem lesões.O caso um pouco mais preocupante é do zagueiro Emiliano Velázquez. O defensor saiu no intervalo após sentir um leve desconforto no adutor da coxa esquerda. Segundo informações da assessoria de imprensa do Peixe, o jogador será reavaliado diariamente.Outros dois atletas que saíram se queixando de dores foram Felipe Jonatan e Ângelo. Ambos, porém, não preocupam. A saída aconteceu por desgaste.