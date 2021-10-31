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futebol

Velázquez sente desconforto no adutor e será reavaliado no Santos

Zagueiro foi substituído por Wagner Palha no intervalo da vitória sobre o Athletico Paranaense, e é dúvida de Carille para pegar o Palmeiras, domingo que vem...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 13:00
Crédito: Divulgação
A grande vitória do Santos contra o Athletico-PR foi muito comemorada pelos jogadores e comissão técnica do Santos. Porém, apesar da recuperação, o Peixe precisou fazer três substituições ao longo do jogo após jogadores sentirem lesões.O caso um pouco mais preocupante é do zagueiro Emiliano Velázquez. O defensor saiu no intervalo após sentir um leve desconforto no adutor da coxa esquerda. Segundo informações da assessoria de imprensa do Peixe, o jogador será reavaliado diariamente.Outros dois atletas que saíram se queixando de dores foram Felipe Jonatan e Ângelo. Ambos, porém, não preocupam. A saída aconteceu por desgaste.
O Alvinegro da Vila tem entregue ao Departamento Médico do clube uma lista grande de atletas: Léo Baptistão, Jobson, Kaiky, Sandry, Kevin Malthus e John.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Santos tem mais uma semana cheia para recuperar os jogadores e estarem à disposição do técnico Fábio Carille no clássico contra o Palmeiras no dia 7 de novembro.

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