Velázquez é apresentado e deve estrear no Santos diante do Ceará

O zagueiro Emiliano Velázquez foi apresentado pelo Santos no início da tarde desta quinta-feira. O uruguaio, de 27 anos, assinou um contrato com o Peixe até o final de 2022 e vai utilizar a camisa 61 no clube.Velázquez deve fazer sua estreia na partida do próximo sábado, diante do Ceará, na Arena Castelão, pela 21 [ rodada do Campeonato Brasileiro. Anunciado no dia 30 de agosto, o jogador ainda não entrou em campo pela demora na regularização da sua documentação e por ter uma suspensão pendente ainda dos tempos em que jogava na Espanha.