Velázquez é apresentado e deve estrear no Santos diante do Ceará

O zagueiro Emiliano Velázquez foi apresentado pelo Santos no início da tarde desta quinta-feira. O uruguaio, de 27 anos, assinou um contrato com o Peixe até o final de 2022 e vai utilizar a camisa 61 no clube.Velázquez deve fazer sua estreia na partida do próximo sábado, diante do Ceará, na Arena Castelão, pela 21 [ rodada do Campeonato Brasileiro. Anunciado no dia 30 de agosto, o jogador ainda não entrou em campo pela demora na regularização da sua documentação e por ter uma suspensão pendente ainda dos tempos em que jogava na Espanha.
- Estou treinando há várias semanas, fisicamente me sinto cada vez melhor, o que me falta é rimo de jogo e isso só consegue jogando, Quero muito estar em campo, que é onde mais eu gosto de estar - afirmou o jogador.Velázquez começou sua carreira atuando pelo Danubio, do Uruguai. Destaque em seu país natal, o defensor foi contratado pelo Atlético de Madrid em 2014. Na Espanha, o atleta atuou por Getafe e Rayo Vallecano, e também teve uma passagem pelo Braga, de Portugal.