Velázquez critica 'falhas infantis' do Santos contra o Juventude

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O uruguaio Emiliano Velázquez não poupou críticas ao Santos após a derrota por 3 a 0 diante do Juventude neste domingo, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe sofreu os dois primeiros gols em jogadas de bola parada.

- Nosso time estava bem no jogo, mas sofremos dois gols de criança, infantis, que não podemos tomar. Estamos jogando no Santos e temos de respeitar essa camisa - afirmou o zagueiro à TV Globo.Nos dois lances, o zagueiro envolvido por Wagner Leonardo. Mesmo assim, Velázquez chamou a responsabilidade também pelas falhas e destacou a necessidade de corrigir os problemas para os próximos jogos.