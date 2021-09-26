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futebol

Velázquez critica 'falhas infantis' do Santos contra o Juventude

Zagueiro uruguaio lamentou os dois gols sofridos pelo Santos em bolas paradas...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 19:17
Crédito: Divulgação
O uruguaio Emiliano Velázquez não poupou críticas ao Santos após a derrota por 3 a 0 diante do Juventude neste domingo, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe sofreu os dois primeiros gols em jogadas de bola parada.
- Nosso time estava bem no jogo, mas sofremos dois gols de criança, infantis, que não podemos tomar. Estamos jogando no Santos e temos de respeitar essa camisa - afirmou o zagueiro à TV Globo.Nos dois lances, o zagueiro envolvido por Wagner Leonardo. Mesmo assim, Velázquez chamou a responsabilidade também pelas falhas e destacou a necessidade de corrigir os problemas para os próximos jogos.
- Tenho culpa no gol, como toda a equipe. Se a gente quiser olhar para a frente, temos que arrumar as coisas atrás - disparou o defensor.

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