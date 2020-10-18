Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja quem são os jovens que devem ser promovidos por Cuca no Santos

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, técnico Cuca afirmou que irá subir dois meninos da base. Devem ser os atacantes Ângelo Gabriel e Brayan Kruger...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 08:00
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O técnico Cuca está de olho em dois jovens da base para promovê-los ao time profissional. Ângelo Gabriel e Brayan Kruger, atacantes do sub-20, devem ser informados em breve.
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, o treinador comentou que "dois guris bons" irão ser promovidos.
- Dois vão subir essa semana. E bons, hein? Dois guris bons - avisa Cuca. Ângelo é o mais jovem, com 15 anos. Seu contrato de formação vai até o final de 2021, enquanto Bryan tem 18 e contrato profissional até final de janeiro de 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados