Veja quem são os jovens que devem ser promovidos por Cuca no Santos

O técnico Cuca está de olho em dois jovens da base para promovê-los ao time profissional. Ângelo Gabriel e Brayan Kruger, atacantes do sub-20, devem ser informados em breve.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, o treinador comentou que "dois guris bons" irão ser promovidos.

- Dois vão subir essa semana. E bons, hein? Dois guris bons - avisa Cuca. Ângelo é o mais jovem, com 15 anos. Seu contrato de formação vai até o final de 2021, enquanto Bryan tem 18 e contrato profissional até final de janeiro de 2022.