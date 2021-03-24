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futebol

Veja quem são as quatro opções do Liverpool para o lugar de Wijnaldum

Rodrigo de Paul, Renato Sanches, Florian Neuhaus e Yves Bissouma estão na mira de Jurgen Klopp para a próxima temporada. Argentino e português são os favoritos...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 08:59

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 08:59
Crédito: Divulgação / Site oficial da Udinese
O Liverpool trabalha com o nome de quatro jogadores para substituir Wijnaldum na próxima temporada. Segundo a imprensa inglesa, o técnico Jurgen Klopp pode ter Rodrigo de Paul, Renato Sanches, Yves Bissouma ou Florian Neuhaus. A equipe de Anfield não conseguiu convencer o holandês a permanecer no clube e seu contrato termina ao final da temporada.De Paul é um dos favoritos do treinador alemão por conta de suas boas apresentações na Udinese, ocupando diversas zonas do meio de campo e podendo se encaixar no sistema do time inglês. Renato Sanches também é um nome forte e o Lille pode se ver obrigado a vender o português por conta da crise financeira que enfrenta devido a pandemia da Covid-19.
> Veja a tabela da Premier League
Neuhaus é um dos principais atletas do Borussia Monchengladbach e um dos nomes mais admirados por Klopp, mas sua cláusula de 40 milhões de euros (R$ 260,9 milhões) pode atrapalhar sua chegada. Já Bissouma, que atua no Brighton, tem a experiência da Premier League, mas interessa diversos clubes ingleses.

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