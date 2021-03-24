Veja quem são as quatro opções do Liverpool para o lugar de Wijnaldum

O Liverpool trabalha com o nome de quatro jogadores para substituir Wijnaldum na próxima temporada. Segundo a imprensa inglesa, o técnico Jurgen Klopp pode ter Rodrigo de Paul, Renato Sanches, Yves Bissouma ou Florian Neuhaus. A equipe de Anfield não conseguiu convencer o holandês a permanecer no clube e seu contrato termina ao final da temporada.De Paul é um dos favoritos do treinador alemão por conta de suas boas apresentações na Udinese, ocupando diversas zonas do meio de campo e podendo se encaixar no sistema do time inglês. Renato Sanches também é um nome forte e o Lille pode se ver obrigado a vender o português por conta da crise financeira que enfrenta devido a pandemia da Covid-19.