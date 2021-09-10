Veja quantos títulos David Luiz, possível reforço do Flamengo, conquistou na carreira

Crédito: ADRIAN DENNIS/AFP

A "novela David Luiz" se aproxima do fim, e o zagueiro deve ser o novo reforço do Flamengo para a temporada. Sem clube desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra, em junho deste ano, o jogador deve firmar contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2022. Por isso, a seguir, o LANCE! relembra os títulos conquistados por David Luiz na carreira.

> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no BrasileirãoNACIONAIS

David Luiz chegou ao continente europeu como reforço do Benfica para a temporada 2006/2007. Por lá, ficou até a temporada 2009/2010 e conquistou um título do Campeonato Português e três da Taças da Liga.

Na sequência, o zagueiro se transferiu para o futebol inglês, onde defendeu o Chelsea. Por lá, ele teve duas passagens: ficou entre a temporada 2010/2011 e 2013/2014 e, também, entre a temporada 2016/2017 e 2018/2019. Nos Blues, ele conquistou a Premier League e duas Copas da Inglaterra.

Nesse meio tempo, o zagueiro teve uma passagem pelo Paris Saint-Germain. Ele ficou na capital francesa nas temporadas 2014/2015 e 2015/2016. No PSG, conquistou dois Campeonatos Franceses, duas Taças da Liga Francesa, duas "Coupe de France" e duas Supercopas da França.

Por fim, seu último time na Inglaterra foi o Arsenal, como já dito acima. Pelos Gunners, ele conquistou uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. Ele defendeu as cores do time de Londres entre a temporada 2019/2020 até junho deste ano.

David Luiz também tem títulos internacionais na carreira. Por times, ele venceu a Champions League 2011/2012 e a Europa League de 2012/2013 e a de 2018/2019 com o Chelsea. Com a Seleção Brasileira, o zagueiro conquistou a Copa das Confederações em 2013.

Agora, caso tenha a chegada ao Flamengo oficializada, David Luiz buscará aumentar a coleção de 21 títulos da carreira. Hoje, o Rubro-Negro disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. E, de acordo com o técnico Renato Gaúcho, o time carioca "quer ganhar tudo".