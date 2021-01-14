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futebol

Veja quanto o Flamengo vai receber com a transferência de Lincoln

Aos 20 anos, atacante revelado no Ninho do Urubu acertou a ida para o Vissel Kobe-JAP...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 18:10
Crédito: Cesar/Ofotografico/Lancepress!
O Flamengo já vê Lincoln de malas prontas para deixar o clube e assinar com o Vissel Kobe, do Japão. A venda está acertada, com a transferência a ser concretizada até esta sexta-feira, conforme informou inicialmente o portal "UOL". O Rubro-Negro receberá 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,6 milhões na cotação atual), em parcelas a serem depositadas ao longo de 2021.Os valores foram externados, primeiramente, pelo jornalista Venê Casagrande - e confirmados pelo LANCE!. Com um contrato de três anos e opção de extensão por mais um aceito, o Vissel Kobe adquirirá 75% dos direitos econômicos do atleta de 20 anos.
Além do Vissel Kobe, do Japão, o Cincinatti F.C., dos Estados Unidos, demonstrou interesse em Lincoln e abriu negociação com o Flamengo. A concorrência do clube norte-americano fez com que os moldes do negócio mudassem. Inicialmente, a oferta japonesa foi pelo empréstimo do atacante, mas, agora, Lincoln será negociado em definitivo.
FORA DOS PLANOS DO FLAMENGO
Formado nas divisões de base do Rubro-Negro, Lincoln tinha contrato até dezembro de 2023. Na equipe profissional do Flamengo desde 2017, o centroavante já disputou 64 partidas e marcou oito gols pelo Rubro-Negro.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Lincoln perdeu espaço no elenco profissional nas últimas semanas de 2020, inclusive sendo determinado pelo departamento de futebol que o atleta treinasse com a equipe sub-20 dias antes de completar a idade limite do time do técnico Mauricio Souza. O jovem não fazia mais parte dos planos do clube, que havia rejeitado outras propostas por Lincoln, como uma recente do Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

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