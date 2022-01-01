Veja promessas que podem aparecer no Santos em 2022

O Santos pode integrar algumas promessas da base ao profissional em 2022. O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE separou alguns nomes por posição que podem aparecer na equipe principal na temporada.Zagueiro

Jair Paula assinou o primeiro contrato profissional com o Santos em junho. Ele tem vínculo até 2024 e multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 422 mi). Ele atuou pelo Sub-17 na disputa do Brasileiro da categoria, mas foi promovido ao Sub-20 e foi um dos destaques na equipe no Paulista.

Laterais

Pedro Scaramussa tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2022. O lateral-esquerdo chegou no Santos com apenas 10 anos e faz parte da geração dos Meninos da Vila que brilham desde o Sub-11. Nesta temporada viveu um drama pessoal, foi afastado para tratar de uma lesão de grau 2 na coxa dias depois de ser promovido ao profissional com o técnico Ariel Holan e, no mesmo período, foi diagnosticado com tuberculose. Desde seu retorno, o jogador retomou a titularidade no Sub-20 que era do companheiro Lucas Pires e somou sete jogos, com um gol e uma assistência.Lucas Pires tem contrato até 30 de junho 2024. Ele foi formado na base do Corinthians e contratado pelo Peixe neste ano depois de não chegar a um acordo para a renovação do contrato com o clube paulistano. Se destacou nas partidas do Sub-20 e chegou a marcar um golaço em cobrança de falta e deu a vitória ao Peixe diante do São Caetano em partida válida pelo Paulista da categoria.

Meias

Ed Carlos foi contratado em junho deste ano e tem contrato com o Santos até 31 de julho 2023. Ed Carlos era promessa no São Paulo desde o sub-15, foi um dos destaques do clube na conquista do título da Copa Votorantim de 2016, teve passagens pela Seleção Sub-20 e foi campeão da Copa São Paulo em 2019. No entanto, a sequência da carreira foi atrapalhada por algumas lesões. No Sub-23, foi titular na Copa Paulista pelo Alvinegro.

Lucas Barbosa tem contrato com o Peixe até 31 de agosto de 2025. Ele começou no Sub-15 do Grêmio, passou pelo Inter de Bebedouro, sua cidade natal, e também já foi campeão da tradicional Dallas Cup Sub-19, pelo Golden States, dos Estados Unidos. Lucas chegou ao Santos em setembro de 2019 e disputou quatro partidas pela equipe na Copa São Paulo de Juniores de 2020. Ele conseguiu chamar a atenção do técnico Ariel Holan nos treinos no início do Paulistão e chegou a estrear pelo profissional. Pelo Sub-20, foi titular nas partidas da categoria.

Miguel Terceros é boliviano e só vai poder ser registrado pelo Santos quando completar 18 anos no dia 24 de abril. O meia chegou ao Brasil no final de 2018 e se destacou em uma Copinha Sub-14, promovida pela Federação Paulista. Em 2019, também chamou a atenção na Copa Nike Sub-15. Por não estar registrado pelo clube, ele não pode participar de competições oficiais, como o Paulista e o Brasileiro. A Fifa veta transferências internacionais de jogadores menores de 18 anos.

Ele foi descoberto em um projeto de Santa Cruz de La Sierra, que tinha como objetivo qualificar jogadores bolivianos de olho na Copa de 2022. Miguel segue o caminho natural para ser um dos destaques da seleção principal da Bolívia. Em 2019, enfrentou Kaiky Fernandes e Ângelo no Sul-Americano Sub-15 e já é convocado para a Seleção Sub-20, inclusive sendo destaque em partida neste ano.

Atacantes

Weslley Patati é natural do Maranhão, chegou ao Santos em julho de 2019, foi aprovado nos testes e assinou um contrato de formação. O talento mostrado foi tanto que o contrato profissional não demorou para chegar. Hoje ele tem multa milionária com o clube (100 milhões de Euros). O ano de 2021 foi o primeiro do atacante na categoria Sub-20 e anotou seis gols, sendo o principal destaque do Santos na disputa do Brasileiro Sub-20. O garoto também foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-18 e acumula convocações para a Seleção de base.

Rwan Seco chegou ao Peixe nesta temporada por empréstimo ao Flamengo de Guarulhos e se destacou nas categorias de base. A diretoria exerceu o direito de compra pelo jogador que tem contrato até dezembro de 2024. O atacante é artilheiro do Santos na categoria Sub-20, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista.

Em 18 jogos pelo Sub-20 marcou 13 gols, sendo titular em todas as partidas que atuou e somando 1547 minutos em campo. O atacante tem 1 gol a cada 119 minutos jogados e 1 participação para gols a cada 96 minutos jogados. Além de 16 participações para gols em 17 jogos.

O jogador também foi utilizado na equipe Sub-23 e é o artilheiro do Peixe na categoria e foi no Brasileirão de Aspirantes. Em 11 jogos pela categoria foram 3 gols marcados, sendo titular em seis partidas e somou 611 minutos em campo.