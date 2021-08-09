Veja os números do Bahia no período sem triunfos

Crédito: Dado Cavalcanti sente a pressão no Bahia (Felipe Oliveira/EC Bahia

A crise está instalada dentro do Bahia. Sem vencer nos últimos cinco jogos, o Esquadrão de Aço despencou na classificação do Campeonato Brasileiro e aumenta a pressão em cima do técnico Dado Cavalcanti.

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No momento, o Tricolor aparece na 10ª colocação, com 18 pontos e, apesar da distância nas posições para o Z-4, a equipe vê a pontuação ficar cada vez menor (4 pontos).

Recuperação

A expectativa é que o Bahia consiga quebrar a má fase diante do Atlético-GO, em jogo que será disputado no Pituaçu.

Confira alguns números do Bahia no jejum de triunfos: