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futebol

Veja os números de Domenèc Torrent em sua passagem pelo Flamengo

Técnico espanhol foi demitido nessa segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 17:15

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:15

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Não durou muito a passagem de Domènec Torrent pelo Flamengo. Exatamente três meses após comandar o time pela primeira vez, o espanhol foi demitido do comando técnico da equipe. Curiosamente, o primeiro adversário e o último foram os mesmos: o Atlético Mineiro. O resultado também: duas derrotas - 1 a 0 no Maracanã e 4 a 0 no Mineirão.
Apesar da 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e das classificações na Libertadores e na Copa do Brasil, Dome não resistiu a mais uma goleada. Além da derrota para o Galo, nesse domingo, o Rubro-Negro também já havia sofrido muitos gols nas partidas contra Atlético Goianiense - 3 a 0 -, Independiente del Valle - 5 a 0 - e São Paulo - 4 a 1. Com 29 gols sofridos, o Flamengo tem a segunda defesa mais vazada do Brasileirão, sendo superado somente pelo Goiás, lanterna da competição.
Ao todo, Torrent esteve na beira do gramado em 23 jogos, conquistando 13 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Veja mais números:
DOMÈNEC TORRENT NO FLAMENGO
23 jogos13 vitórias4 empates6 derrotas62,3% de aproveitamento38 gols marcados36 gols sofridos

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