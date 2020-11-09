Veja os números de Domenèc Torrent em sua passagem pelo Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Não durou muito a passagem de Domènec Torrent pelo Flamengo. Exatamente três meses após comandar o time pela primeira vez, o espanhol foi demitido do comando técnico da equipe. Curiosamente, o primeiro adversário e o último foram os mesmos: o Atlético Mineiro. O resultado também: duas derrotas - 1 a 0 no Maracanã e 4 a 0 no Mineirão.

Apesar da 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e das classificações na Libertadores e na Copa do Brasil, Dome não resistiu a mais uma goleada. Além da derrota para o Galo, nesse domingo, o Rubro-Negro também já havia sofrido muitos gols nas partidas contra Atlético Goianiense - 3 a 0 -, Independiente del Valle - 5 a 0 - e São Paulo - 4 a 1. Com 29 gols sofridos, o Flamengo tem a segunda defesa mais vazada do Brasileirão, sendo superado somente pelo Goiás, lanterna da competição.

Ao todo, Torrent esteve na beira do gramado em 23 jogos, conquistando 13 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Veja mais números:

DOMÈNEC TORRENT NO FLAMENGO