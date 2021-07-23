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Veja os números da atuação histórica de João Paulo em classificação do Santos na Argentina

Goleiro foi fundamental para que o Peixe avançasse para as quartas da Copa Sul-Americana...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 19:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A partida do goleiro João Paulo no empate po 1 a 1 com o Independiente na noite desta quinta-feira (22), na Argentina chamou atenção dos torcedores. O desempenho do atleta foi decisivo para o Santos garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.
Segundo os dados estatísticos do site SofaScore, foram sete defesas, sendo seis em chutes na área, sete das oito bolas defendidas, o que resulta em 87% de aproveitamento. Em passes, foram 32 dos 37 passes concluídos com sucesso, além de 8 das 13 bolas longas certas.Contando os jogos de ida e volta da Sul-Americana, foram 11 defesas, sendo 6 consideradas defesas difíceis. Ao todo, foram 92% bolas defendidas. O único gol sofrido, de Lucas González, na segunda etapa do jogo de volta, o arqueiro santista nada pode fazer.
O técnico santista, Fernando Diniz, fez questão de valorizar a atuação de João Paulo, o que rendeu o prêmio de Craque do jogo pela Conmebol.
- Está entre os jogos que eu tenho lembrança mais forte, de um goleiro ser tão decisivo como o João Paulo foi hoje. Está de parabéns, nos ajudou muito, treina muito, é um prêmio pelo tanto que ele trabalha, pelo profissional e pela pessoa que ele é - comentou Diniz.

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