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Veja os nomes que podem suceder Zidane no Real Madrid

Raúl, Antonio Conte, Mauricio Pochettino e Xabi Alonso são os favoritos para assumir o comando da equipe merengue a partir da próxima temporada...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 10:25
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Após a demissão de Zidane como técnico do Real Madrid, começaram as especulações sobre os possíveis substitutos do francês para dirigir a equipe merengue a partir da próxima temporada. Raúl, Antonio Conte, Mauricio Pochettino e Xabi Alonso são os favoritos.
O ídolo do clube e ex-camisa sete é o atual comandante do Real Madrid Castilla e é o nome mais cotado para assumir o time principal. O clube já conversou de maneira informal com o treinador para saber seus planos. No entanto, há dirigentes que acreditem que Raúl precisa de mais experiência.
> Veja a tabela da Eurocopa
Antonio Conte deixou a Inter de Milão na última quarta-feira após ser campeão italiano. O comandante é vitorioso e possui uma grande bagagem com passagens marcantes por Juventus e Chelsea. No entanto, o temperamento do profissional põe em dúvida a sua contratação.
Mauricio Pochettino é o terceiro nome da lista. O argentino sempre mostrou admiração pela equipe do Santiago Bernabéu e vive seu pior momento no PSG por conta da não conquista do título da Ligue 1. Nesta quinta-feira, surgiram informações de que o ex-Tottenham tem problemas com Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa.
Xabi Alonso corre por fora, mas também é um candidato após uma boa temporada dirigindo a equipe B do Real Sociedad. O jovem técnico conseguiu subir com o time para a segunda divisão espanhola, mas que também não possui experiência na elite do futebol.

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