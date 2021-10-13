Veja os melhores momentos do empate entre Cruzeiro e Botafogo

Resultado ruim para os dois lados no Independência. Na noite desta terça-feira, Cruzeiro e Botafogo empataram por 0 a 0, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. O time mineiro praticamente ditou o ritmo da partida, mas não conseguiu balançar as redes. Já o Alvinegro Carioca pouco produziu no primeiro tempo e só teve chances reais de sair com a vitória na etapa final.