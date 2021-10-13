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futebol

Veja os melhores momentos do empate entre Cruzeiro e Botafogo

As duas equipes fizeram um jogo movimentado,mas não saíram do zero no placar em BH...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 00:11

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 00:11

Resultado ruim para os dois lados no Independência. Na noite desta terça-feira, Cruzeiro e Botafogo empataram por 0 a 0, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. O time mineiro praticamente ditou o ritmo da partida, mas não conseguiu balançar as redes. Já o Alvinegro Carioca pouco produziu no primeiro tempo e só teve chances reais de sair com a vitória na etapa final.
Agora, o Cruzeiro volta a campo apenas na sexta-feira da próxima semana, quando enfrenta o Avaí, às 21h30, na Ressacada. Já o Botafogo recebe o Brusque na próxima quarta-feira, às 20h30, no estádio Nilton Santos. Ambos os jogos são válidos pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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