Veja os melhores momentos do empate entre Cruzeiro e Botafogo

Resultado ruim para os dois lados no Independência. Na noite desta terça-feira, Cruzeiro e Botafogo empataram por 0 a 0, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. O time mineiro praticamente ditou o ritmo da partida, mas não conseguiu balançar as redes. Já o Alvinegro Carioca pouco produziu no primeiro tempo e só teve chances reais de sair com a vitória na etapa final.
Agora, o Cruzeiro volta a campo apenas na sexta-feira da próxima semana, quando enfrenta o Avaí, às 21h30, na Ressacada. Já o Botafogo recebe o Brusque na próxima quarta-feira, às 20h30, no estádio Nilton Santos. Ambos os jogos são válidos pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.