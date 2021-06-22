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futebol

Veja os gols do empate entre Galo e Chapecoense no Mineirão

As duas equipes fizeram um jogo movimentado, mas que não houve vencedor...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 22:10

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 22:10

O Atlético-MG perdeu a chance de assumir a vice-liderança isolada do Campeonato Brasileiro, ao empatar por 1 a 1 com a Chapecoense, gols de Tchê Tchê para o Galo, com Ravanelli, de pênalti, empatando a peleja no Mineirão, nesta segunda-feira, 21 de junho, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado o Galo chegou aos 10 pontos, ficando na quinta colocação, a dois pontos do líder Athletico-PR, com um jogo a mais. Já a Chape marcou seu terceiro ponto, ficando na 16ª posição, uma acima da zona do rebaixamento. A equipe de Cuca decepcionou seu torcedor mais uma vez jogando em casa, pois saiu na frente, poderia ter ampliado, mas parece ter sentido falta dos várias desfalques do time. O Atlético atuando em casa está com uma campanha irregular, com quatro pontos marcados em nove disputados, tendo uma vitória (São Paulo), um empate (Chape) e uma derrota (Fortaleza).
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Próximos jogos​O Galo encara o Ceará, quinta-feira, 24 de junho, às 19h, no Castelão, em Fortaleza. Já a Chape recebe o Internacional no mesmo dia e horário, na Arena Condá. Tchê Tchê fez o gol alvinegro que abriu o placar no Mineirão-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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